Bajden: Rast cena benzina i inflacija posledica pomoci UKR

VAŠINGTON – Rast cena benzina i inflacija očekivana su posledica pomoći Ukrajini, rekao je danas američki predsednik DŽozef Bajden na prijemu u Demokratskom nacionalnom komitetu.

„Rekao sam svojevremeno, kada smo odlučili da pomognemo Ukrajini – koštaće i nas. To ce koštati zapadne zemlje, to ce koštati NATO. To ce koštati i evropske zemlje i nas. Jer znate šta je moralo da se desi? Cene benzina, cene nafte su morale da rastu, cena hrane je morala da poraste“, rekao je Bajden.

Prema rečima američkog lidera, njegova administracija pokušava da smanji cenu benzina u zemlji, prenela je RIA Novosti.

„Ali suština je da ćemo neko vreme živeti sa ovom inflacijom. Ona će se postepeno smanjivati, ali cemo živeti sa njom još neko vreme“, upozorio je Bajden.

On je takođe izrazio mišljenje da SAD imaju dobre izglede za budućnost.

„Mnogi ljudi su zabrinuti zbog inflacije, cena hrane i drugih pitanja, ali činjenica je da imamo najbrže rastuću ekonomiju u svetu“, rekao je Bajden.

(Tanjug)

