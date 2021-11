Bajden: Rusija i Kina okreću glavu od klimatskih problema

GLAZGOV – Američki predsednik Džozef Bajden kritikovao je danas Kinu i Rusiju zbog toga što nisu učinile više na rešavanju klimatske krize.

„Mi smo se pojavili i time uticali na to kako ostatak sveta vidi Ameriku i njene lidere. To je ogroman problem, a oni su na to okrenuli glavu. Kako mogu da urade to i nazovu sebe velikim vođama“, rekao je Bajden na samitu COP26, prenosi CNN.

Kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin nisu prisustvovali klimatskom samitu Ujedinjenih nacija u Glazgovu, koji se smatra najvažnijim međunarodnim pregovorima o klimi poslednjih godina.

Govoreći detaljnije o odnosima sa Kinom, američki predsednik je rekao da nije zabrinut zbog mogućeg oružanog sukoba i da je kineskom predsedniku u razgovoru jasno stavio do znanja da rivalstvo dve zemlje ne mora da bude i sukob.

Bajden je naglasio da bi SAD trebalo da podrže klimatske akcije čak i ako druge nacije to ne čine zbog toga što žele da svet koji će „moći da diše“ i da budu predvodnici u njemu.

„Činjenica je da Kina pokušava da potvrdi svoju novu ulogu kao svetskog lidera, a da se pri tome ne pojavljuje. Najvažnija stvar koja je privukla pažnju sveta je klima. Svuda. Od Islanda do Australije. To je jednostavno ogromno pitanje, a Kina se povukla. Kako to možete da radite i da tvrdite da nakon toga možete da imate bilo kakvu liedersku ulogu? Isto je i sa Putinom“, naglasio je Bajden.

Američki predsednik je rekao da delovanje u vezi sa klimatskom krizom nije samo moralni, već i ekonomski imperativ.

„Ulaganje u budućnost čiste energije je ogromna prilika, ogromna prilika za svaku zemlju da stvori dobro plaćena radna mesta i podstakne ekonomski oporavak na široj osnovi“, rekao je Bajden na COP26 klimatskom samitu.

Bajden je naglasio da je više od 100 svetskih lidera, koji predstavljaju države sa više od 85 odsto šuma na planeti, pristalo na okončanje i preokret u vezi s krčenjem šuma i degradacijom zemljišta do 2030. godine, što je odličan primer kakve su ambicije potrebne u borbi protiv klimatskih promena.

„SAD su ponosne što su to pokrenule i podržale. Sa naše strane, nastavićemo da podižemo ambicije i ispunimo cilj i tako smanjimo domaće emisije za 50-52 odsto do 2030. godine. Ove decenije moramo da napravimo značajan napredak“, rekao je američki predsednik.

On je na kraju poručio da ne može da se seti dva dana u kojima je postignuto više u vezi s klimatskim promenama od ova dva dana na samitu COP26 u Glazgovu.

(Tanjug)

