Bajden zapretio Putinu: Platićeš visoku cenu

Predsednik SAD Džo Bajden održao je tradicionalni govor o stanju nacije u Kongresu. Bajden je, obraćajući se političkim liderima u Vašingtonu, naglasio jedinstvo protiv Rusije unutar SAD i među njenim saveznicima. On je doneo odluku da zatvori vazdušni prostor za ruske avione.

President Putin thought he could roll into Ukraine — and the world would roll over.

Instead, he met a wall of strength he never imagined.

He met the Ukrainian people.

— President Biden (@POTUS) March 2, 2022