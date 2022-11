Banožić o odluci Milanovića da ne razmatra pomoć UKR

ZAGREB – Jedna od tema današnjeg sastanka u Banskim dvorima bila je podrška odluci za školovanje ukrajinskih vojnika na području Hrvatske za šta predsednik Zoran Milanović nije dao saglasnost.

Ministar obrane Mario Banožić je, kako prenose hrvatski mediji, još jednom rekao da ga ne brine odbijanje Milanovića i da je uveren da će u parlamentu taj predlog imati većinu.

Banožić je, komentirajući saopštenje predsednika Milanovića koji je rekao da neće podržati obuku ukrajinskih vojnika, rekao da je sve na saboru i da je uveren da će imati potvrdu dve trećine poslanika.

Milanović odbio učestvovanje hrvatskih vojnika u pomoći Ukrajini i poručio da dopis Banožića „neće uopšte uzeti u razmatranje“.

„Nije mu do sada pravilo problem što mu ja šaljem dopise, a sad mu to predstavlja, tako da je to verovatno samo izgovor da ne mora da odluči o ovome. Ne znam zašto bi mu inače smetala formalnost“, rekao je Banožić i dodao da je zahtev Milanoviću upućen na uobičajeni način.

Rekao je i da u saboru nije video nikoga ko je protiv pomoći Ukrajini.

(Tanjug)

