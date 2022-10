Beč ostaje pri strožim epidemijskim pravilima

BEČ – Vlasti austrijske pokrajine i grada Beča donele su odluku da produže važeće, strožije, epidemijske mere i posle 23. oktobra.

Gradonačelnik Beča Mihael Ludvig se odlučio na ovaj korak nakon sastanka sa ekspertskim timom.

To znači da u Beču ostaje obaveza nošenja maski prilikom kupovine u apoteci, ali i prilikom korišćenja gradskog prevoza.

Takođe ostaje na snazi obaveza nošenja maski prilikom odlaska u bolnicu, uz aktuelni PCR test.

Pacijentima je dozvoljeno do tri posetioca dnevno.

I prilikom posete staračkim domovima potrebno je nositi masku uz aktuelni PCR test.

Za razliku od savezne epidemijske uredbe u Beču u gradskim školama i obdaništima pozitivno testirano osoblje ne može da dolazi na posao, nezavisno od toga da li ima ili nema simptome, a to važi i za zdravstvene radnike.

Takođe ni pozitivno testirana deca do četvrtog razreda osnovne škole ne smeju dolaziti na nastavu, jer se od njih ne može očekivati neprestano nošenje maske.

Ludvig je objasnio da je sedmodnevna incidencija u Austriji na 1.067,4, čime se zemlja nalazi u očekivanom jesenjem talasu korone.

„Nalazimo se i pred novim talasom na zimu, koji bi mogao podstaći novi soj i spajanje sa talasom gripe. To bi moglo dovest do dodatnog jačheg opterećenja bolnica“, istakao je on.

Inače, eksperti su vladi Austrije, zbog jesenjeg talasa korone, preporučili uvođenje obaveze nošenja maski, a vlada, kako je dodao Ludvig, ne želi o tome da odluči pre 23.oktobra.

Rekao je da za razliku od saveznih vlasti Beč uvek ide doslednjijim i opreznijim putem.

Ludvig je naglasio da je vakcina najbolja zaštita od težih posledica po zdravlje i najavio da će od 2.novembra početi besplatno vakcinisanje protiv gripa.

(Tanjug)

