Bec spreman za blekaut: Vodimo racuna, stednja najvaznija

BEČ – Ppredsednik druge bečke opštine Leopoldštat Aleksander Nikolai rekao je za Tanjug da je Beč spreman za eventualnu vanrednu situaciju kada je u pitanju snabdevanje električnom energijom.

Austrijski mediji već mesecima pišu o povećanoj opasnosti od dužeg nestanka struje.

Opština na čijem je čelu, nedavno je bila pogođena kraćim prekidom snabdevanja elekstričnom energijom, koje je pogodilo više hiljada domaćinstava, ali i stadion na kojem je trebalo da igra fudbalska reprezentacija Austrije.

Nikolai kaže da je velika razlika između prekida u elektro-mreži i blekauta.

“Iskakanja iz mreže smo imali i ranije. To se može dogoditi s vremena na vreme, na primer oštećenjem mreže tokom radova, ili zbog preopterećenja. Sve dok se kvar može brzo pronaći i sanirati, to je u redu”, rekao je on.

Nikolai kaže da se mnogo priča o blekautu i da, s obzirom na aktuelnu situaciju rata u Ukrajini i energetske krize, o tome mora da se vodi računa i moraju se preduzeti odgovarajuće pripreme.

Zato, napominje, nije na odmet imati nekoliko litara vode rezerve u stanu, kao i konzerviranu hranu, i naravno, radio na baterije koji bi Austrijanci, savetuje on, trebalo da podese na stanicu „Oe3“, preko koje će vlasti, u slučaju nepogode, obaveštavati građane.

Takođe, podseća da u slučaju blekauta neće raditi bankomati, pa bi bilo poželjno imati kod kuće i izvesnu količinu novca u gotovini.

Uveren je, međutim, da će snabdevanje strujom u Austriji, i Beču, ipak biti osigurano.

Nikolai ističe da u Beču građani neće imati problem sa vodom, jer je pritisak u vodovodu takav da će voda stizati do domaćinstava i kada nema struje.

Naglasio je da su u Beču, a tako i u opštini koju vodi, izvršene sve potrebne pripreme, posebno kako bi se građani oslobodili straha.

„Organizovali smo obuke u opštini, koje su držali vatrogasci, pripadnici policije, članovi kriznog štaba“, dodao je Nikolai.

Na pitanje kako Beč postupa u aktuelnoj energetskoj krizi, Nikolai je rekao da je prednost glavnog grada Austrije što vlast, na čelu sa gradonačelnikom Mihaelom Ludvigom, ništa ne prepušta slučaju.

Ukazao je da grad već duže sprovodi različite aktivnosti u cilju uštede energije, na primer, kroz sanaciju zgrada i izvođenje radova, kako bi se smanjila potrošnja i rasipanje energije.

„Važno je dugoročno razmišljanje“, podvukao je Nikolai.

Naveo je i da se brojni projekti u njegovoj opštini odnose za izgradnju zgrada koje same sebe mogu snabdevati energijom, bilo kroz „fotovoltaik“ postrojenja, ili druge vidove korišćenja obnovljivih izvora energije.

„U ovoj situaciji svi treba da damo doprinos, jer svako od nas može da štedi energiju. Primera radi, kada napuštamo prostoriju – ugasimo svetlo, smanjimo grejanje na 21 stepen. Sve to može da funkcioniše, tako se štedi“, kaže je Nikolai.

Napominje, međutim, i da treba praviti razliku između privatnog i radnog okruženja.

„Tamo gde se radi više sati, zaposleni moraju da imaju osigurano okruženje koje je dovoljno toplo“, dodao je Nikolai.

(Tanjug)

