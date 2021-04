Bećirović preti Dodiku hapšenjem, ako bude rušio BiH

SARAJEVO – Poslanik SDP-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović izjavio je da će u slučaju da Milorad Dodik krene u rušenje ustavnog poretka BiH, pozvati na njegovo hapšenje.

„Zakoni i Ustav se u BiH moraju poštivati, za sve, pozvao sam na hapšenje Dodika ako krene u rušenje ustavnog poretka“, kazao je to više puta Bećirović u diskusiji sa zamenikom predsedavajućeg Nikolom Špirićem (SNSD).

„Dodik najavljuje da će ugroziti teritorijalnu celinu BiH, za to je predviđena najteža zatvorska kazna“, naveo je Bećirović i dodao:

„Nisam ništa izmišljao, a država BiH ima instrumente da se odbrani. Ako Dodik krene u rušenje ustavnog poretka, pozivam na njegovo hapšenje“.

Špirić je na to kazao da što je više Denisa Bećirovića i ovakvih nastupa, to je manje one BiH za koju se sam Bećirović zalaže.

„Da li je on baba Vanga da tumači šta je i kako. Molim Denisa, u interesu BiH, da ne šalje ovakve poruke“, zaključio je.

Nakon ove diskusije predsedavaući Bakir Izetbegović (SDA) je na predlog SNSD-a dao pauzu od pola sata, preneo je sarajevski portal Klix.

(Tanjug)

