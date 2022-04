Bečki Rapid produžio ugovor sa Dragoljubom Savićem

BEČ – Bečki prvoligaš u fudbalu Rapid produžio je danas ugovor sa mladim srpskim fudbalerom Dragoljubom Savićem.

Ugovor, koji je isticao na leto, je produžen do 2025.

Savić, koji je iz amaterskog tima doveden u prvi tim, oduševio je upravu Rapid-a pobedničkim golom utakmici protiv WAC-a, odmah nakon što je zaigrao u prvoligaškom dresu.

„Poslednje nedelje su za mene bile veoma turbulentne. Postigao sam svoj prvi gol u Bundesligi i to pred našim fantastičnim navijačima. To je trenutak koji nikada neću zaboraviti. Nadam se sada svojim narednim zadacima i da ću još mnogo tako uspešnih utakmica odigrati“, rekao je Savić.

Sportski direktor Rapid-a Štefen Hofman istakao je da je Savić veoma talentovan igrač, sa velikom brzinom, kao i velikom snagom u borbi jedan na jedan.

Savić je u amaterskom timu Rapid-a odigao 44 utakmice, a početkom aprila je prebačen u profesionalni tim u prvoj ligi.

Savić je u redove Rapid-a došao 2019.godine, a prethodno je igrao u podmlatku Vojvodine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.