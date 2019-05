Belen upozorava na opasnost nacionalističkih struja

BEČ – Predsednik Austrije Aleksander van der Belen upozorio je danas, povodom izbora za Evropski parlament, na opasnosti nacionalističkih struja u gotovo svim zemljama Evrope.

„Postoje razne stranke koje stvarno misle da mogu same da deluju. Tu mislim na Marin Le Pen u Francuskoj, koja je to u više navrata rekla, iako sada više ne pominje da želi da uništi Uniju. Treba biti baš naivan pa misliti da je moguće delovati samostalno. Čak ni Nemačka to ne veruje, a još manje jedna mala zemlja poput Austrije“, rekao je on.

Van der Belen je, obraćajući se na konferenciji Evropskog saveza sindikata u Beču, rekao da se svet menja gotovo iz časa u čas, i da stare veze nestaju.

Sindikati su stub stabilnosti jer je deo njihovog DNK solidarnost, a pored toga u Evropi podržavaju proevropske snage, rekao je austrijski predsednik, ističući da sindikati veruju u ujedinjenu Evropu.

On je izrazio zabrinutost zbog razvoja u kojem je socijalno partnerstvo pod pritiskom u Evropi i rekao da nije dovoljna samo demokratija, jer je to vladavina većine, već je neophodno zaštiti i manjinu, koja god ona bila.

Kazao je da je sa zaprepašćenjem ustanovio da je i u mnogim diskusijama između inteligentnih ljudi prisutna fiksacija na unutrašnjopolitičku situaciju u Austriji, a da su izbori za Evropski parlament i potom meseci pregovora u Uniji pali u drugi plan.

„Preti nam opasnost da u takvoj situaciji suzimo naš pogled samo na sopstveni zvonik i zaboravimo da imamo još 27 zvonika“, upozorio je Van der Belen.

(Tanjug)