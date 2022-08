Berlin zahvalan zbog ujedinjenja, Merkel: Promenio je moj zivo

BERLIN – Nemački političari reagovali su danas na vest o smrti Mihaila Gorbačova uz reči zahvalnosti za njegov doprinos nemačkom ujedinjenju.

„Nemačka ostaje zahvalna njegovom odlučujućem doprinosu nemačkom ujedinjenju, i poštuje njegovu hrabrost zbog demokratskog otvaranja i približavanja istoka i zapada. Ostaće upamćen po svojoj velikoj viziji zajedničke i miroljubive Evrope“, istakao je predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer.

Ukazao je da je Gorbačov poslednjih godina patio što se njegov san nije obistinio.

„Danas je taj san u ruševinama, razrušen brutalnim napadom Rusije na Ukrajinu“, podvukao je Štajnmajer.

Kancelar Olaf Šolc ocenio je da je Gorbačov bio hrabar reformator i državnik, koji je omogućio demokratiju u mnogim delovima Evrope, ali i ponovno ujedinjenje Nemačke.

„Znamo da je umro u vreme u kome nisu neuspeh doživeli samo demokratija u Rusiji, već i kada Rusija i ruski predsednik Vladimir Putin stvaraju nove razdore u Evropi i vode stravičan rat protiv susedne Ukrajine“, naglasio je on.

Vicekancelar Robert Habek ukazao je da je Gorbačov umro u vreme novih tenzija Rusije i zapada.

„To još jednom pokazuje da istoriju pišu ljudi. Kada bi Rusija imala više državnika poput Gorbačova koji bi se zalagali za kurs detanta, približavanja i zajedničkog razmišljanja, imali bi drugačiji razvoj“, ocenio je on.

Šefica nemačke diplomatije Analena Berbok rekla je da je nasleđe Gorbačova okončanje Hladnog rata i ujedinjena Nemačka.

„Žalimo za državnikom kojem smo večno zahvalni“, istakla je ona.

Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel, najemotivnije se oprostola, i istakla da je Gorbačov bio „jedinstveni svetski političar“.

Saopštila je da je primila vest o njegovoj smrti sa velikom tugom.

„Gorbačov je pisao svetsku istoriju. On je pokazao kako pojedini državnici mogu promeniti na bolje svet“, naglasila je Merkel.

„Bez Gorbačove hrabrosti za glasnošću i perestrojkom, to jest otvorenošću i reformama, ne bi bila moguća mirna revolucija u ĐR-u. I danas mogu još osetiti strah koji sam imala zajedno sa sunarodnicima u ĐR-u 1989.godine da li će ponovo, kao i 1953. tenkovi izaći na ulice kada smo uzvikivali „mi smo narod“ i kasnije „mi smo jedan narod“. Taj put, međutim, nije bilo tenkova, nisu ispaljeni hici. Umesto toga Gorbačov je rukovodstvu ĐR-a poručio „ko kasni, njega kažnjava život““, napisala je ona.

Gorbačov se nije suprostavljao, kaže, zahtevu građana za slobodom u ĐR-u.

„Čak šta više on je dozvolio da ponovo ujedinjena Nemačka postane članica NATO. Gorbačov je moj život u osnovi promenio. I to neću nikada zaboraviti“, podvukla je Merkelova.

U reagovanjima iz Austrije predsednik Aleksander van der Belen ocenio je da je Gorbačov bio „čovek mira i veliki vizionar“.

„Gotovo niko kao on nije obeležio protekli vek, ali posebno našu današnju Evropu. Njegovo nasleđe ostaje i važnije je nego ikada“, napisao je Van der Belen na tviteru.

Austrijski kancelar Karl Nehamer naglasio je da je Gorbačov bio taj koji je doprineo najznačajnije približavanje istoka i zapada posle pada Čeličnog zida u Evropi i doveo do kraja Hladnog rata.

Vicekancelar Verner Kogler izrazio je žaljenje što priznanje, koje je uživao na zapadu, nije osetio u svojoj domovini.

Šef austrijske diplomatije Alekander Šalenberg podvukao je da je Gorbačov doprineo miroljubivom novom poretku Evrope u proteklih 30 godina.

„On je prepoznao signale vremena i bio je veliki državnik“, naglasio je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.