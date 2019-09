Besni veliki požar u omiljenom srpskom letovalištu (video)

Na grčkom ostrvu Zakintos izbio je požar velikih razmera zbog čega je iz dva sela evakuisano oko 300 meštana i turista.

Požar se približio kućama, a vatrogascima posao otežava jak vetar koji, prema prognozama, neće oslabiti do utorka.

Fire in the south west of #Zakynthos pic.twitter.com/9ATEMoGqt7

— AnjaJantienElsien (@AnjaJantien) September 15, 2019