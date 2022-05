Bestidne neistine o SRB, vreme ce pokazati ko koga ugrozava

BERLIN – Srbija ne ugrožava nikoga na Zapadnom Balkanu, i takvi navodi su bestidne neistine o našoj zemlji, izjavio je danas u Berlinu predsednik Aleksandar Vučić i dodao da je to i preneo nemačkom kancelaru Olafu Šolcu u njihovom razgovoru.

Na konstataciju novinara da svaki dan iz regiona i Evrope upozoravaju da neko nekoga ugrožava na Zapadnom Balkanu, pod uticajem Putina, misleći na Srbiju, i pitanje kakav je njegov odgovor na to, Vučić je rekao da nikada ne koristi priliku, ni u bilateralnim razgovorima, niti na konferencijama za štampu, ne kritikuje druge, smatrajući to merom pristojnosti, ali da su svi takvi navodi “bestidne neistine”.

“Za sve koji kažu da Srbija nekoga ugrožava, to je bestidna neistina. To sam rekao i Šolcu, i javno, i ministarki Berbok kada je bila u Beogradu i to ponavljam stalno. A, da li ja govorim istinu, ili ti drugi, vereme je pred nama, pa će to moći da potvrdi ili negira i sam Šolc”, rekao je Vučić.

Kako je dodao, činjenice će morati da budu potvrđene ili negirane.

“Naša reč nešto znači, videćete ko govori istinu”, naglasio je Vučić.

Na pitanje da li je razgovor sa Šolcom bio težak, kao što je i očekivao, Vučić je rekao da se, kada se čuje koje su teme u pitanju, jasno da razgovor nije bio lak.

“Kada razgovarate sa Nemačkom, uvek morate da imate najveću dozu odgovornosti i ozbiljnosti, ali Šolc je učinio sve da imamo izuzetno konstruktivan, sadržajan, fer i dobar razgovor”, rekao je Vučić.

Još jednom je zahvalio Šolcu na gostoprimstvu i dodao da se nada da će moći i on da iskaže gostoljubivost nemačkom kancelaru uskoro u Beogradu, čemu se unapred raduje.

Na pitanje da li će podržati nemačke investicije u Srbiji, Šolc je rekao da su bilateralni ekonomski odnosi dve zemlje dobri, i da je to znak šta žele da urade i na dalje tokom ovde godine i u narednom periodu.

(Tanjug)

