BiH: Parlamentarci nisu podržali smenu Zorana Tegeltije

SARAJEVO – Predstavnicki dom Parlamentarne skupštine BiH nije danas prihvatio zaključak kojim su podnosioci interpelacije od predsedavajućeg Saveta ministara BiH Zorana Tegeltije tražili da podnese ostavku.

Na sednici je razmatrana interpelacija koju su podneli poslanici Naše stranke, Nezavisnog bloka i SDP-a, ali na glasanju nije bilo dovoljno podrške, preneo je Klix.ba.

Od 33 prisutnih, 14 je bilo „za“, 15 „protiv“ i četiri uzdržana.

Interpelacija je pitanje kojim se na sednici Zastupničkog doma otvara rasprava o radu Saveta ministara BiH u celini ili o pojedinim odlukama Saveta ili određenih ministarstava. Ovo je prva interpelacija u postdejtonskoj BiH.

Uvodni govor prilikom otvaranja te tačke imao je lider Naše stranke Predrag Kojović koji je problematizovao samu količinu rad Saveta ministara, te konstatovao da je u 16 meseci, otkako je konstituisano, predložilo tek sedam zakona, dok je 11 poslanika opozicije podnelo duplo više.

Kao najveći propust Kojović je naveo neefikasno učešće u KOVAKS mehanizmu, kao i da „Savet ministara BiH nije preduzeo bilo kakve korake po pitanju definisanja strategije na međunarodnom planu kada je reč o nabavci vakcina“.

Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija je komentarišući interpelaciju izrazio žaljenje što predlagač nije bolje pripremio materijale, te što Savet ministara nije mogao dati odgovore poslanicima, što bi omogućilo bolju i širu raspravu.

„Mi smo pripremili odgovore, uvodno obrazloženje je bilo sasvim drugačije i to se reflektiralo kroz to da smo imali pet diskutanata i pokazalo se malo interesovanja da se raspravlja o ovoj temi. To je pokušaj drugačijeg načina da se razgovara o poverenju Saveta ministara o kojem se glasalo pre nešto više od mesec dana“, kazao je on.

(Tanjug)

