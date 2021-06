Bil Gejts poziva na izgradnju novih nuklearnih reaktora (video, foto)

Američki milijarder Bil Gejts pozvao je vlasti SAD da izgrade nove nuklearne reaktore radi rešavanja problema klimatskih promena.

Gejts (65) je taj poziv uputio na događaju koji je organizovalo udruženje američke nuklearne industrije, ukazavši da je broj nuklearnih reaktora pred gašenjem veći od novih reaktora u izgradnji.

„Ako smo ozbiljni po pitanju rešavanja klimatskih promena, a iskreno govoreći trebalo bi da budemo, prvo što treba da uradimo je da bezbedne reaktore održavamo u pogonu. Međutim, samo održavanje takvog statusa kvo nije dovoljno. Treba nam više nuklearne energije da bi sveli na nulu emisiju štetnih gasova u Americi i sprečili klimatsku katastrofu“, smatra Gejts.

Prema podacima administracije za američku energiju, ove godine bi mogao biti povučen iz rada rekordan broj nuklearnih reaktora.

Naučnici, međutim, dovode u pitanje argument jednog od osnivača „Majkrosofta“ da bi nuklearna energija mogla da pomogne svetu da se izbori sa klimatskim promenama i do 2050. svede na nulu emisiju štetnih gasova.

The next-gen Natrium reactor from @TerraPower is getting a home in a retiring coal plant in Wyoming, keeping thousands of jobs in the area and expanding access to clean nuclear power in a region that relies heavily on fossil fuels. See the tech and jobs 👉https://t.co/ICz1SaikqZ

— U.S. Department of Energy (@ENERGY) June 9, 2021