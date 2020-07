Bil Klinton bio na Epstajnovom privatnom ostrvu sa dve mlade devojke

Virdžinija Gufre, koja je javno optuživala pedofila Džefrija Epstajna za seksualno zlostavljanje, svedočila je da je videla nekadašnjeg predsednika SAD Bila Klintona na Epstajnovom privatnom ostrvu sa dve mlade devojke iz Njujorka, piše Njuzvik.

U nedavno objavljenim sudskim dokumentima zabeleženo je svedočenje Virdžinije Gufre, jedne od žena koje su optužile Džefrija Epstajna, američkog finansijera i registrovanog pedofila koji se ubio u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu.

Na pitanje advokata: „Da li se sećate da vam je Džefri Epstajn ikada rekao da mu ‘Bil Klinton duguje uslugu?'“, Gufre je odgovorila potvrdno.

„Sećam se da sam pitala Džefrija šta Bil Klinton radi ovde (na ostrvu Epstajn), i on se na to nasmejao i rekao da mu duguje usluge. Nikad mi nije rekao koje su to usluge“, svedočila je Gufre.

Ubrzo potom, potvrdila je i da su seksualne orgije bila redovna pojava na ostrvu u Epstajnovoj kući.

Upitana da li je nekada bila prisutna sa Epstajnom i Klintonom na ostrvu, Đufre je odgovorila: „Gislejn, Emi, i tu su bile dve mlade devojke koje bih mogla da identifikujem. Nikad ih zaista nisam dobro poznavala… To su bile samo dve devojke iz Njujorka“, odgovorila je Gufre i dodala da su svi boravili u Epstajnovoj kući na ostrvu, prenosi RTS.

Američki finansijer je imao više veza sa Klintonom.

Bivši predsednik SAD je zajedno sa mnogim drugim poznatim ličnostima više puta putovao u Epstajnovom privatnom avionu „boing 727“, koji je dobio nadimak „Lolita ekpres“, zbog učestalog dovođenja očigledno maloletnih žena na ostrvo, navodi Njuzvik.

Epstajn je 2002. godine ugostio Klintona, kao i glumce Kevina Spejsija i Krisa Takera, na turneji po Africi.

Džefri Epstajn je Bila Klintona nazvao „najvećim svetskim političarem“.

