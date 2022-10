Birol: Rusija će izgubiti energetsku bitku protiv Zapada

PARIZ – Rusija će izgubiti energetsku bitku koju vodi protiv Zapada, smatra Fatih Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA), koji takođe ocenjuje da će ova zima za svet biti teška, a „iduća bi mogla biti još teža“.

„Neposredno pre invazije na Ukrajinu oko 65 odsto ukupnog ruskog izvoza gasa išlo je u Evropu i 55 odsto ruskog izvoza nafte išlo je u Evropu. Evropa je bila daleko najveće tržište, najveći ruski klijent, a Rusija je zauvek izgubila ovog najvećeg klijenta“, rekao je Birol u intervjuu za Juronjuz.

Na pitanje da li Rusija može da zameni evropske klijente onima iz drugih regiona, Birol je rekao da to neće biti lako jer veliki deo ruskog gasa potiče iz zapadnog Sibira i zatim gasovodima teče u Evropu.

On je potvrdio da bi izgradnja potpuno novih gasovoda do Kine ili Indije mogla potrajati i do 10 godina te da bi iziskivala puno tehnologije i ulaganja.

„Ne prodajete luk na pijaci, već prirodni gas. To je drugi posao“, kazao je Birol.

Birol je govoreći o međunarodnoj krizi rekao da je reč o krizi neviđenih razmera i opsega, koja izaziva pustoš u svim delovima sveta.

„Nalazimo se usred prve istinski globalne energetske krize. Naš svet nikada, ali nikada nije svedočio energetskoj krizi ove dubine i ove složenosti. Sedamdesetih godina prošlog veka imali smo naftnu krizu, ali to je bila samo nafta. Sada imamo naftu, prirodni gas, ugalj, struju. Razlog je vrlo jednostavan: Rusija je najveći izvoznik energije u svet“, rekao je šef IEA.

Birol opisuje Evropu kao „epicentar“ oluje te je naveo da je pogrešno što se ona desetinama godina oslanjala na jeftina ruska goriva.

Šef IEA predvidio je da će kontinent moći da prebrodi nadolazeću zimu bez većih šteta u privrednom i društvenom smislu, ali samo ako zima ne bude preduga i prehladna.

Međutim, izrazio je veću zabrinutost zbog iduće zime i zime 2024. godine, preneo je Index.hr

Naveo je da njegovu zabrinutost izazivaju tri stvari: nedostatak ruskog gasa u Evropi, privredni oporavak Kine i stroži uslovi na tržištima prirodnog tečnog gasa.

„U sledećih nekoliko godina moramo da budemo spremni da se suočimo se sa nestabilnim i visokim cenama energije i moramo da pronađemo rešenja. Da budem vrlo iskren, ova zima će biti teška, a iduća bi mogla biti još teža“, rekao je Birol za Juronjuz.

(Tanjug)

