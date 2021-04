Biščević: Incident odražava deo atmosfere u srpskoj javnosti

BEOGRAD – Ambasador Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević, povodom skidanja zastave te zemlje sa rezidencije u Beogradu, kaže da se ozbiljnost tog incidenta sastoji u tome što on „reflektuje jedan deo atmosfere koja nastavlja da se hrani govorom mržnje, radikalizmom, prihvatanjem nasilja kao prihvatljive norme“.

„Iskreno želim da verujem da su to individualni postupci, ali čak i takvi oni odražavaju deo atmosfere u ovdašnjem javnom prostoru. Možda po diplomatskim normama to ne bih smeo govoriti, ali govorim to u najboljoj nameri“, navodi ambasador za TV N1.

„Mi govorimo o zastavi, ali zapravo govorimo u Srbiji, o tome kako se društvo želi ovde razvijati. U tom smislu, iskreno sam zahvalan Ministarstvu spoljnih poslova Srbije na izvanredno brzoj ili vrlo jasno formulisanoj reakciji, zahvalan sam policajcima koji su došli pred rezidenciju, gotovo da je njima bilo nelagodno što se to desilo“, kaže Biščević povodom najoštrije osude MSP Srbije skidanja zastave Hrvatske sa rezidencije ambasadora.

Podseća da se incident dogodio u njegovoj rezidenciji koja ima video nadzor, ali nema obezbeđenje.

„Prema prvim policijskim nalazima to se desilo prekjuče oko četiri ujutru. Nije ugodno kad saznate da vam se neko verao po terasi, čupao postolje zastave i bacio je posle u kontejner“, navodi ambasador i izražava nadu da će počinitelji biti pronađeni.

On je dodao da zastava nije skinuta slučajno, „nije prošla grupa huligana koja se vraćala sa piva i popela se na pet-šest metara visoku terasu”, već, kako je rekao, i vreme i način izvršenja ukazuju da je za to bila potrebna velika namera i neka vrsta priprema.

Upitan koliko ovo opterećuje međusobne odnose Srbije i Hrvatske, kaže da je prošle sedmice u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem pomenuo „da smo taoci nekih drugih igara“.

„Mi, umesto da držimo volan automobila naših odnosa, mi reagujemo na ove provokacije ili incidente, tabloidne izjave, naslove. Preneo sam poruku iz Zagreba kako čvrsto verujemo da je vreme da stanemo na loptu i da počnemo da upravljamo procesima, a ne da procesi upravljaju nama…Nažalost, na ovim prostorima vrlo je popularno prebacivanje lopte preko granice, jer je tako najlakše da se dobiju neki poeni kod kuće“, kaže Biščević.

Naveo je i da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra na radnom ručku primiti diplomatske predstavnike zemalja EU, kada će iskoristiti priliku da se barem kratko susretne sa njim i porazgovara o ovom incidentu.

(Tanjug)

