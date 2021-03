Bivša žena Džef Bezosa udala se za nastavnika (foto)

Dve godine nakon razvoda s vlasnikom Amazona Džefom Bezosom, Mekenzi Skot udala se za nastavnika iz škole koju pohađaju njena deca.

Mekenzi Skot je jedna od najbogatijih žena na svetu s bogatstvom koje se procenjuje na 53 milijarde američkih dolara. Donirala je više o četiri milijarde dolara, većinu ženskim organizacijama, bankama hrane i afroameričkim univerzitetima.

„Den je divan čovek, srećan sam i uzbuđen zbog njih“, kratko je prokomentarisao Džef Bezos, piše BBC.

U brakorazvodnoj parnici Skot je dobila četiri posto udela u Amazonu. Kako je tokom lokaduna internet prodaja zabeležila veliki porast, cena deonice Amazona porasla je između 2000 i 3500 dolara od početka godine.

Skot se, doduše, u brakorazvodnoj parnici mnogo toga i odrekla.

„Srećna sam da ću mu prepustiti sve svoje interese u Vašington Postu i Blue Originu i 75 posto našeg udela u Amazonu“, napisala je Mekenzi na Tviteru prošle godine.

Bezos je tada reagovao na njenu objavu zahvalivši joj na „podršci i ljubaznosti“.

