Borel: Hvala Evropskom savetu na ukazanom poverenju

BRISEL, 15. jula ( Tanjug) – Šef diplomatije Španije Žozep Borel kaže da EU želi da održi u životu nuklearni porazum sa Iranom uprkos negativnom stavu SAD.

Borel se zahvalio Evropskom savetu na ukazanom poverenju prilikom nominacije za novog šefa EU diplomatije i dodao da se ne razmišlja o mogućoj blokadi njegovog imenovanja od strane zastupnika nezavisnosti Katalonije.

Borel je, dolazeći na sastanak Saveta ministra, poručio da EU želi da spreči propast nuklearnog sporazuma sa Iranom.

”Za nas nuklearni sporazum sa Iranom je od fundamentalnog značaja. Činimo sve da ga održimo u životu znajući da je to teško zbog ponašanja SAD”, poručio je Borel.

On je ocenio da je Iran do sada poštovao svoje obaveze i pozivamo ga da to i nadalje čini.

”Mi činimo sve da osiguramo da država ne podlegne ekonomskoj blokadi i da evropska preduzeća mogu da nastave sa poslovanjem. Teško je jer zakoni koje SAD primenjuje van svoje teritorije, a koje mi ne priznajemo, prave prepreke za sve kompanije”, poručio je Borel.

U razgovoru sa španskim novinarima Borel se u Brislelu zahvalio Evropskom savetu na ukazanom poverenju i kandidaturi za šefa diplomatije EU i naveo da je sada na Evropskom parlamenetu da podrži njegov izbor.

Upitan da li se plaši da će zagovornici nezavisnosti Katalonije pokušati da blokiraju njegov izbor na mesto šefa EU diplomatije Borel kaže da ne razmišlja o tome.

”Ako mogu neka probaju”, poručio je Borel

Žosep Borel je izrazio nadu da će evropski socijalisti iz čijih redova i sam dolazi podržati paket imenovanja koji su predložili evropski lideri.

(Tanjug)