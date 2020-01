Borel upozorio: Kriza u Libiji može izmaći kontroli

BRISEL, 10. januara ( Tanjug) – Šef diplomatije EU Žosep Borel je nakon sastanka ministra spoljnih poslova ocenio da kriza u Libiji može „izmaći kontroli“ i pozvao EU da se snažnije angažuje u trenutnoj situaciji.

„Moramo snažnije da se angažujemo pre nego što bude kasno“, poručio je Borel.

On je naveo da su se tokom razgovora ministara zemalja članica EU i specijalnog predstavnika UN za Libiju definisala četiri ključna rizika koji prete da eskaliraju.

„Prvi je sve veće prisustvo terorista koji u Libiju dolaze iz Sirije i Sudana. Drugi rizik su migracije. Oko 700.000 ljudi dolazi u Libiju, mnogi da rade i ne žele svi idu u Evropu, ali u zavisnosti od situacije u Libiji mogu i da odu“, kazao je Borel.

Treći rizik za eksalaciju situacije u Libiji je prelivanje krize na ceo region i destabilizacija regiona, a četrvrti je „nova geopolitička šema“, u kojoj uz prisustvo Rusije i Turske i ceo Centralni Mediteran može biti „geopolitički promenjen“.

„Imamo ceo paket razloga da sa reči pređemo na dela. Dobio sam mandat da radim na tome da dođe do političkog rešenja u okviru Berlinskog procesa“, poručio je Borel.

On je kazao i da se uz očekivanje da će doći do prekida vatre na teritoriji Libije i u nadi da će doći do političkog dogovora u okviru Berlinskog procesa, moraju razmotriti striktno nadgledanje prekida vatre i kontrola embarga na oružje .

(Tanjug)