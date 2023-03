Borelj: Ako Belorusija prihvati rusko nuklearno oružje to je neodgovorna ekslacij

BRISEL – Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj ocenio je danas da bi, ako Belorusija prihvati rusko nuklearno oružje, to značilo neodgovornu eskalaciju i pretnju evropskoj bezbednosti.

„Belorusija to još može da zaustavi, to je njihov izbor“, napisao je on na Tviteru.

Prema Boreljovim rečima, EU je spremna da odgovori novim sankcijama.

Moskva i Minsk su se dogovorili da postave taktičko nuklearno oružje na teritoriji Belorusije, izjavio je u subotu predsednik Rusije Vladimir Putin u intervjuu televiziji Rusija 24.

On je precizirao da će izgradnja skladišnog objekta biti završena 1. jula, prenele su RIA Novosti.

Predsednik Rusije je istakao da će oni rasporediti oružje bez kršenja obaveza iz sporazuma START.

Prema njegovim rečima, razlog za takav korak bila je najava Velike Britanije da će snabdeti Ukrajinu municijom sa osiromašenim uranijumom.

Putin je istovremeno napomenuo da je Belorusija dugo tražila da na njenoj teritoriji bude raspoređeno rusko nuklearno oružje.

(Tanjug)

