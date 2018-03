Britanija – ponižena (foto)

Krajem prošle godine britanska vlada najavila je da će krajem 2019. vratiti u upotrebu ikonični, plavi pasoš, što je premijerka Tereza Mej opisala kao „izraz naše nezavisnosti i suvereniteta“.

Ovih dana pojavila se vest da će ugovor za izradu novog-starog britanskog pasoša dobiti Francusko-holandska kompanija „Gemalto“.

Ponuda te kompanije je niža od najbliže rivalske za pedeset miliona funti (oko 70 miliona dolara). Ukupna vrednost ugovora je procenjena na oko 700 miliona dolara.

France would totally ignore EU procurement rules if it meant their new passport had to be made in Britain. We should do same

Ranije je bilo reči da bi se pasoši mogli proizvoditi u Nemačkoj ili Francuskoj, pošto su kompanije iz tih zemalja ušle u uži izbor.

Probregzitovski poslanici oštro su kritikovali odluku da se pasoši štampaju van Velike Britanije, a konzervativni poslanik ser Bil Keš ocenio je da je „potpuno pogrešna“.

On passports, I still think the best idea is to let people choose their own colour:

Maroon passport = you can continue to travel freely, work and live across the EU.

Blue passport = you can’t do any of that but you have a blue passport.

Everyone’s happy!

— David Schneider (@davidschneider) March 22, 2018