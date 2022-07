Britanski premijer Boris Džonson podneo ostavku

LONDON – Britanski premijer Boris DŽonson saopštio je danas da podnosi ostavku na mesto lidera Konzervativne stranke, nakon talasa ostavki ministara i visokih funkcionera britanske vlade, navodeći da će vršiti dužnost premijera do izbora novog.

„Jasno je da sada postoji volja parlamentarne Konzervativne stranke da je potreban novi lider partije, a samim tim i novi premijer“, rekao je DŽonson, preneli su britanski mediji.

On je rekao da je imenovao kabinet koji će, kao i on, „ostati, do izbora novog lidera“.

Džonson je kazao da se složio sa šefom konzervatine poslaničke grupe Grejemom Brejdlijem da proces izbora novog lidera treba da počne sada, a vremenki rok će biti objavljen sledeće nedelje.

„Zato želim da kažem milionima ljudi koji su glasali za nas 2019. godine, mnogi od njih su prvi put glasali za konzervativce – Hvala vam na tom neverovatnom mandatu. Najveća konzervativna većina, od 1987. godine“, dodao je on.

Džonson je istakao da je veoma ponosan na ostvarenja svoje vlade: od izvršenja Bregzita do rešavanja britanskih odnosa sa Evropom.

„Vratili smo ovoj zemlji snagu da sama donosi svoje zakone, prošli kroz pandemiju, izvršili najbržu vakcinaciju na kontinentu, najbrži izlaz iz ‘lokdauna’ i poslednjih meseci vodili Zapad u suprotstavljanju Putinovoj agresiji na Ukrajinu“, kazao je on.

DŽonson je rekao da želi da stavi do znanja javnosti da je tužan što napušta „najbolji posao na svetu“.

Nakon formalnog potvrđivanja odluke o podnošenju ostavke, uobičajeno je da izbor novog lidera Torijevaca traje oko mesec i po dana, jer, posle isticanja kandidatura i programa, broj kandidata mora biti sveden na samo dva kako bi se članstvo pismima izjašnjavalo o novom predsedniku stranke.

Kandidaturu za lidera može da istakne svako ko uživa podršku osam poslanika.

Poslanici broj kandidata svode na dva glasanjem u dva kruga.

DŽonson je rekao da će pružiti podršku svom nasledniku.

On je kazao da iako se stavri ponekad čine mračnim, zajednička budućnost Britanaca je zlatna.

DŽonsonva ostavka usldila je nakon što je do srede uveče više od 50 ministara i pomoćnika podnelo ostavke za samo 24 sata.

Ostavke su usledile nakon što se Džonson izvinio, kako je rekao, za grešku, jer nije shvatio da je bivši ministar Kris Pinčer nepodoban za posao u vladi nakon što su protiv njega podnete optužbe za nedolično seksualno ponašanje.

Kris Pinčer, čija je uloga bila da održava disciplinu među torijevskim članovima parlamenta, podneo je ostavku u pismu koje je krajem juna uputio Borisu Džonsonu, a zatim ga je Konzervativna partija suspendovala zbog incidenta koji je izazvao u pijanom stanju, u kojem je navodno dodirivao dvojicu muškaraca na jednom događaju.

Pored toga u aprilu britanski premijer kažnjen je zbog kršenja pravila kovid karantina nakon što je prisustvovao okupljanju na svoj rođendan u junu 2020. godine.

DŽonson se izvinio jer je otišao na zabavu u Dauning stritu tokom prvog lokdauna.

Prošlog meseca on je odboru Donjeg doma britanskog parlamenta rekao da su on i njegovi saradnici poštovali sve smernice, a sada odbor istražuje da li je premijer svesno obmanuo parlament.

Ostavci birtanskog premijera doprineo je i rast inflacije u 2022. godini, koja iznosi 9,1 odsto, kao i povećanje poreza i troškova života.

(Tanjug)

