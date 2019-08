Budimir: HR se kao bumerang vratilo proterivanje Srba

BEOGRAD – Sekretar Udruženja Srba izbeglih iz Hrvatske Milojko Budimir izjavio je danas da se Hrvatskoj kao bumerang vratilo to što su proterali Srbe, jer su prostori na kojima su nekad živeli sada pusti.

Budimir je agenciji Srna rekao da su pojedini delovi Hrvatske etnički očišćeni u „Oluji“, kakva je i njegova rodna Lika, danas među najnenaseljenijim područjima na planeti, prenose Nezavisne.

„Ako se Srbi ne vrate na te prostore, siguran sam da će to biti pusta zemlja. Na prostoru gde je moj zavičaj Lika i opština Gračac na jedan kilometar kvadratni dolaze dva stanovnika. Neke pustinje u svetu imaju više stanovnika, nego što ih danas ima opština Gračac“, rekao je Budimir.

Prema njegovim rečima, na prostoru Like, zaleđine Dalmacije, Zapadne Slavonije, mogu da žive samo Srbi, jer su to prostori koje su kroz vekove oplemenili svojim prisustvom i to je njihova dedovina.

„Budući da su Srbi proterani, ti prostori su zarasli u korov i šipražje i tamo gotovo da se ništa ne dešava. Naravno da tamo više ne mogu da žive ni Hrvati, a akcije nekih hrvatskih političara da se tamo nasele neki iz Ukrajine i Belorusije zaista govore da su Hrvatima svi preči osim onih koji su tamo živeli“, rekao je Budimir.

On je dodao da su minimalne šanse za ostanak i povratak Srba, kojih je sada u Hrvatskoj ispod tri odsto, čime se, kako je naglasio, i više nego što je planirano ostvario plan Franje Tuđmana da ih svede na četiri odsto.

„Čini mi se da će, ako se nešto ne promeni, nestati Srba iz Hrvatske. Svi mi o tom pitanju moramo biti agilniji – od predstavnika Srba u Saboru, matične države i neprestano ukazivati međunarodnoj zajednici na težak položaj Srba u Hrvatskoj“, rekao je Budimir.

(Tanjug)