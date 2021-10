Bulatović u oproštojanoj poruci kaže da je postiđen

PODGORICA – Bivši visoki funkcioner Agencije za nacionalnu bezbednost Luka Bulatović u oproštajnoj video poruci poručio da je postiđen zbog onog što je, kako je rekao, shvatio za šta se borio 30 godina.

U video poruci, koju su objavili svi podgorički mediji, a RTCG i u centralnom dnevniku, Bulatović najavljuje samoubistvo

Bulatović u video poruci, koju je RTCG-u dostavila porodica, kaže da nakon 30 godina rada u Službi oseća postiđeno, jer je mislio da je delovao u skladu sa Ustavom i zakonom i u najboljem interesu građana, svojih kolega i svoje porodice.

Na kraju je, kaže, uvideo da to nije baš tako.

„Poštovani građani Crne Gore, pre svega, uvažene i poštovane kolege Agencije za nacionalnu bezbednost, u Upravi policije, Specijalno tužilaštvo. Večeras sam se odlučio da uradim ono što sam celog svog života osuđivao“, kaže Bulatović i dodaje da je odlučio da napravi korak koji nije ništa drugo nego kukavičluk i bežanje.

„U prethodnom periodu moja obaveza je bila da znam. To što pojedine stvari nisam znao, a dešavale su se, pribojavao se jesam, nije opravdanje, jer sam na taj način ugrozio i svoje ljude sa kojima sam radio, svoje prijatelje sa kojima sam radio i sarađivao, iz Agencije i drugih državnih organa, pre svega porodicu“, naveo je i dodao:

„Ovo je večeras moja odluka u znak izvinjenja svima njima i u znak da zbog činjenja ili nečinjenja osećam ogromnu sramotu i stid, sa kojom dalje ne mogu da se nosim“.

Poručio je i da je skoro 30 godina svog života i rada, profesionalnog, svaki svoj korak napravio u najdubljem ljudskom uverenju da radim u skladu sa Ustavom i zakonom, u najboljem interesu građana, u najboljem interesu svojih kolega, najboljem interesu svoje porodice.

„Danas vidim da to nije bilo tako. Danas sam zbog toga postiđen. Danas zbog toga činim ovaj korak na koji nimalo nisam ponosan, za koje sve one koji su me smatrali prijateljem, sve one koji su me smatrali neprijateljem, molim da mi oproste“, rekao je, između ostalog, u oproštajnoj poruci Bulatović.

Luka Bulatović pronađen je mrtav 15. oktobra u jednom stanu u podgoričkom naselju Momišići.

Predsednik Prave Crne Gore i poslanik Marko Milačić povodom samoubistva Bulatovića izjavio je da „vladajuće strukture nemaju više vremena da čekaju promene u Tužilaštvu“.

“Ako nakon oproštajnog video snimka stradalog funkcionera ANB-a Luke Bulatovića mi kao poslanici parlamentarne većine u najhitnijem roku ne izglasamo Tužilački savet i ne otvorimo mehanizam nezavisnog tužilaštva, koje će hitno rasvetliti i motive koje su Bulatovića naveli na ovaj čin, onda je parlamentarna većina potpuno pala ne samo na političkom, veći i na elementarnom ljudskom ispitu”, naveo je, između ostalog, Milačić.

Smrt Bulatovića, naveo je, smatra „alarmom svih alarma“ da se konačno vlast trgne i posveti odmotavanju klupka organizovanog kriminala u Crnoj Gori.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.