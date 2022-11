Ćerka severnokorejskog vodje ponovo u javnosti, rastu spekulacije o mogućoj naslednici

Severnokorejski vodja Kim Džong Un ponovo je javnosti prikazao svoju ćerku, ovog puta u razgovoru sa raketnim naučnicima, pridajući joj više počasti sa titulama očeva „najvoljenija“ ili „dragoceno“ dete.

Ona je, kako se veruje, uzrasta samo oko deset godina ali nove slike produbljuju raspravu o tome da li se priprema za njegovog naslednika.

Ćerka za koju se veruje da je njegovo drugo dete po imenu Džu Ae, prvo je predstavljena svetu prošlog vikenda na snimcima državnih medija gde se vidi kako posmatra lansiranje severnokorejske interkontinentalne balističke rakete prethodnog dana zajedno sa roditeljima i drugim zvaničnicima.

Ona je tada vidjena kako sa Kimom hoda dok ga drži za ruku pored velike rakete na lansirnom kamionu i kako gleda raketu kako poleće.

Danas je severnokorjska novinska agencija KCNA pomenula drugi put, navodeći da se Kim slikao grupno sa naučnicima, zvaničnicima i drugim uključenim, kako je navedeno, u probno lansiranje interkontinentalne balističke rakete Hvasong-17.

KCNA je nju opisala ka Kimovo „najvoljenije“ ili „dragoceno“ dete što je veća titula od prethodnog opisa kao „voljeno“ dete, kako je preneto pri njenom prvom pojavljivanju 19. novembra.

Državni mediji su je prikazali u dugom crnom kaputu kako se drži pod ruku sa ocem dok poziraju za slikanje. Devojčica liči na svoju majku Ri Sol Džu, koja nije bila prisutna na današnjim slikama, i izgledala je odraslije nego prilikom prvog javnog prikazivanja pre nedelju dana.

Stručnjak Karnegi fonda za medjunarodni mir Ankit Panda smatra da je upečatljivo što je ona prikazana pored oca dok joj odaju počast tehničari i naučnici uključeni u najnovije lansiranje ICBM rakete i da to podržava ideju da je to početak njenog pozicioniranja kao potencijalnog naslednika.

On je rekao da tu tezu potkrepljuje i to što državni mediji ističu ljubav oca prema njoj i to što su oba javna pojavljivanja bila u kontekstu strateškog nuklearnog oružja, najvažnijih odbambenih kapaciteta Severne Koreje.

To po njegovom mišljenju ne izgleda slučajno i dodatno potrvrdjuje da se ona možda priprema za naslednicu. Severnokorejski mediji nisu pominjali drugo dvoje dece koje se veruje da Kim ima.

Kim je treća generacija porodice koja vlada Severnom Korejom više od sedam decenija, njegov otac i deda su vladali pre nego što je on nasledio vlast krajem 2011.

Državni mediji danas su takodje javili da je Kim nazvao raketu Hvasong-17 najmoćnijim strateškim oružjem na svetu i da je rekao da je krajnji cilj zemlje da poseduje „najmoćniju stratešku snagu na svetu“.

Stručnjaci kažu da je raketa Hvasong-17, severnokorejska raketa najdužeg dometa koja je projektovana da može da pogodi kopnene SAD, i dalje u razvoju.

(Beta)

