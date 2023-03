CG: Direktor Uprave policije Zoran Brđanin nije saslušan i neće podneti ostavku

PODGORICA – Direktor Uprave policije Crne Gore Zoran Brđanin nije saslušan, niti smatra da treba da podnese ostavku zbog hapšenja njegovog pomoćnika Dejana Kneževića, sapštila je Uprava policije.

“Radi zaštite interesa postupka ne može se govoriti o konkretnim merama i radnjama koje policija preduzima po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), kao ni o radnjama tog tužilaštva, uključujući i pripadnike Uprave policije, navodi se u saopštenju iz Uprave policije koje je dostavljeno javnom servisu.

Podseća se da je SDT u saopštenju pozvao sve subjekte i javnost da se pridržavaju pretpostavke nevinosti.

“Direktor Uprave policije nije saslušan u okviru navedenog predmeta, niti smatra da ima direktne ili indirektne odgovornosti zbog lišavanja slobode v.d. pomoćnika direktora za Sektor za borbu protiv kriminala, a samim tim ni razloga da podnese ostavku na funkciju direktora Uprave policije”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je upravo tokom mandata aktuelnog rukovodstva policije došlo do, između ostalog, najvećih zaplena narkotika na području Crne Gore i hapšenja istaknutih članova kriminalnih klanova, i to u saradnji sa međunarodnim partnerima, SDT-om i drugim nadležnim organima.

“Te akcije su sprovedene profesionalno i direktor Uprave policije nema za sada dokaza da je tokom tog perioda došlo do zloupotreba ovlašćenja unutar rukovodstva Uprave policije”, zaključuje se u saopštenju, prenela je RTCG.

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala Dejan Knežević uhapšen je sinoć zbog sumnje da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.