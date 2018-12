Čim polete ruski bombarderi, Amerika se zabrine za – standard ruskih građana (video)

Dva ruska strateška bombardera Tu-160 „beli labud“, koja mogu da nose nuklearno naoružanje, doletela su u Venecuelu, što je izazvalo nezadovoljstvo u Vašingtonu. Američki državni sekretar Majk Pompeo je slanje strateškog nosača aviona nazvao „nepotrebnim trošenjem državnog novca“.

Ruski avioni su doleteli u Venecuelu radi izvođenja vojnih vežbi sa venecuelanskom vojskom, ali je američki zvaničnik kritikovao razvoj vojne saradnje Rusije i Venecuele.

„Ruska vlada je poslala bombardere preko pola sveta u Venecuelu. Narodi Rusije i Venecuele bi trebalo da razmotre kako dve korumpirane vlade troše državna sredstva i guše slobodu i prava dok njihovi građani trpe“, napisao je Pompeo na „Tviteru“.

Kremlj smatra da je takva izjava države čija polovina vojnog budžeta može da nahrani celu Afriku — neumesna, a Pompeova reakcija je ocenjena kao „nediplomatsko ponašanje državnog sekretara SAD“.

Savet Federacije Rusije pozvao je Pompea da kaže koju reč o tome koliko Vašington troši za kampanju u Siriji i rat i Avganistanu.

SAD smatraju da je njihovo zakonsko pravo da budu prisutne i s druge strane okeana i da diktiraju uslove u Evropi, ali Rusija im je sada pokazala da to i nije baš tako. Samim tim, slanje ruskih bombardera u Venecuelu može se posmatrati kao signal Vašingtonu u vezi sa ugrožavanjem aktuelnog sistema strateške stabilnosti i odluke, koja je praktično doneta, a tiče se izlaska SAD iz Dogovora o zabrani raketa srednjeg i kratkog dometa i predstojećim povlačenjem iz dogovora START 3, s ciljem da odvežu sebi ruke i izazovu novu trku u nuklearnom naoružanju.

„SAD nemaju nikakvog prava da nas kritikuju, ali čine to zato što smatraju da za njih ne važe nikakvi zakoni. Oni se mešaju u unutrašnje poslove drugih država i još mnogo toga čine i prolaze nekažnjeno. Pritom oni i sami imaju političku krizu, ogroman broj problema, a njihovom predsedniku preti impičment. Oni bi trebalo da razmisle o svojoj unutrašnjoj politici i ekonomskoj situaciji. Očigledno je da Pompeo broji pare u tuđem džepu“, kaže za Sputnjik ruski politikolog Oleg Matvejčev.

Što se tiče Pompeove izjave o „korupcijskim režimima“ u Moskvi i Venecueli, politikolog navodi da su američki političari sto puta više korumpirani.

„U SAD su potrošene milijarde dolara koje Pentagon i CIA, na čijem čelu je svojevremeno bio Pompeo, ne mogu da opravdaju — one su prosto bez traga nestale u avganistanskoj avanturi i u događajima koji su se odigrali u Libiji, Iraku i drugim zemljama. Pored toga, u Pentagonu ponekad hapse desetine generala zbog korupcijskih skandala i ti ljudi se terete za ogromne sume“, rekao je Matvejčev.

S vojne tačke gledišta, za Ruse je ovaj let „belih labudova“ bio od velikog značaja, pošto su ti bombarederi prošli modernizaciju i sada su to faktički avioni nove generacije. Oni su iz Rusije do Venecuele leteli preko Atlantskog okeana i Barencovog, Norveškog i Karipskog mora i preleteli su više od 10.000 kilometara.

Let je pokazao da je ruska vojna tehnika u izvrsnom stanju, a da su ruski piloti u stanju da izvrše svaki borbeni zadatak.

Pored toga, i odnos Rusije i Venecuele i predstojeće zajedničke vojne vežbe govore o tome da dve zemlje teže saradnji, uključujući i onu u vojnotehničkoj sferi.

Praksa letova Tu-160 u Venecuelu prekinuta je 2008. godine i obnovljena je tek posle nedavne posete predsednika Nikolasa Madura Rusiji. Nakon toga je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio da će praksa letova ruske borbene avijacije na venecuelanske aerodrome biti nastavljena, a da će brodovi Ratne mornarice ulaziti u luke te zemlje.

Inače, ruski Tu-160, NATO oznake „blekdžek“, najveći je supersonični bombarder u istoriji avijacije. Proizvodi od osamdesetih godina prošlog veka i danas je aktivan u ruskoj avijaciji.

Ovaj strateški avion može da nosi 12 raketa sa nuklearnim bojevim glavama, a domet njegovih raketa je 3.500 kilometara, što znači da ne mora da ulazi u zonu protivvazdušne odbrane kako bi izveo napad.

Čuveni strateški nosač raketa je modernizovan prošle godine, čime je dobio nove mogućnosti i oznaku Tu-160M2.

