Crna Gora: Medenica ostaje u pritvoru

PODGORICA – Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica ostaje u prtivoru, nakon što je Krivično veće Višeg suda u Podgorici odbilo žalbu, prenele su „Vijesti“.

Medenici je prethodno određen pritvor do 30 dana.

Branilac Medenice, advokat Zdravko Begović, uložio je juče žalbu na odluku sudije za istragu.

”Po rešenjima sudije za istragu svi osumnjičeni su upućeni u Istražni zatvor u Spužu. Određeni im je pritvor do 30 dana, po pritvorskom osnovu da bi eventualnim boravkom na slobodi uticali na svedoke. U ime moje branjenice izjaviću žalbu na rešenje sudije”, rekao je tada advokat Begović.

On je objasnio da će lekari doneti odluku o tome da li će Medenica otići u spuški zatvor ili će biti na bolničkom lečenju.

(Tanjug)

