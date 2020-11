Crna Gora: Nasilje u porodici eskaliralo uz pandemiju

NIKŠIĆ – Crnogorska nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici od januara do avgusta ove godine primila je 2.110 poziva, što je deset odsto više nego u istom periodu 2019, pišu danas podgoričke „Vijesti“.

Izvršna koordinatorka SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja u Nikšiću Nataša Međedović Pištalo izjavila je da je od 1. marta do kraja septembra ta NVO primila 2.012 poziva za pomoć i podršku, što je za 18 odsto više nego u istom periodu prošle godine, kada je bilo 1.662 poziva.

“Najšešće žrtve su žene, oko 90 odsto, deca oko sedam odsto, a muškarci do tri odsto. Najčešći počinioci nasilja su muškarci, oko 98 odsto. U prvim sedmicama epidemije bio je najdrastičniji skok po broju poziva, išao je čak do 30 odsto. U isto vreme smo sigurne da se ogroman broj žena nije nikome obratio za pomoć. To je ono što je problematično”, kaže Međedović Pištalo za “Vijesti”.

Ona dodaje da je pored većeg broja poziva, za period od početka pandemije karkteristična i vrsta problema žena koje su se obraćale za pomoć.

“Često prijavljuju egzistencijalni strah. Vrlo često je reč o ženama koje rade u uslužnim delatnostima i u toku ove krize one su ostajale bez posla, ili im je u boljem slučaju bila smanjivana plata, a u isto vreme povećavan obim posla. S druge strane, život u nasilju je povećao taj strah od budućnosti, jer one su najčešće odgovorne kako za svoju tako i za egzistenciju dece”, kaže Međedović Pištalo.

Ističe da je činjenično stanje pokazalo da je pandemija išla na ruku nasilnicima koji su je koristili kao izgovor ili kao opravdanje za svoje ponašanje.

“Kriza je omogućila tim ljudima da dodatno pojačaju dominaciju unutar porodično-partnerskih odnosa, a u isto vreme žene su imale strah jer su prvih meseci bili zabranjeni izlasci, kao i odlazak u druga domaćinstva, što je i sada, a znamo da najveći broj žena u Crnoj Gori u takvim situacijama se oslanja na neformalne mreže podrške, porodicu ili prijatelje. U Crnoj Gori je karakteristično da su to tetke. Te žene su imale pojačan subjektivni osećaj da je to za njih situacija bez rešenja”, kaže Pištalo.

U drugom talasu je, kako navodi, potpuno drugačija situacija jer se normalizuje funkcionisanje nadležnih institucija.

SOS telefon Nikšić postoji od februara 1998. godine, a od marta 2009. imaju sklonište za žene i decu žrtve nasilja.

“Od početka 2009. do danas najmanje je 300 žena dobilo bezbedan smeštaj, pomoć i podršku u SOS skloništu. U navedenom periodu je približno 800 žena i dece boravilo u SOS skloništu”, ističe Međedović Pištalo.

Trenutno se u nikšićkom SOS skloništu i urgentnoj smeštajnoj jedinici, koja je otvorena u saradnji sa UNDP-om, Ministarstvom rada i socijalnog staranja i ženskim specijalizovanim organizacijama zbog krize sa koronom, nalazi devet žena i 15 dece.

(Tanjug)

