Crnadak pokreno postupak zbog govora mržnje

SARAJEVO – Ministar spoljnih poslova BiH, Igor Crnadak, naložio je pokretanje disciplinskog postupka protiv Miroslava Vujčića, radnika tog ministarstva i predsednika Sindikalne organizacije zbog „nedopustivog i nemoralnog“ statusa objavljenog na Fejsbuku na račun poslanika NSRS.

Crnadak je u saopštenju objavljenom na sajtu njegovog resora naveo da je postupak pokrenuo zbog, „gnusnog vređanja poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i govora mržnje u javnom prostoru“.

Za Crnadaka je nedoustovo da bilo ko vređa institucije Republike Srpske, a pogotovo ne zaposleni u zajedničkim institucijama.

„Ljudima koji uz propratne prostakluke, psovke i najgore uvrede, i to još u javnom prostoru, poslanike Narodne skupštine Republike Srpske nazivaju majmunima nije mesto u institucijama“, naveo je Crnadak i dodao da on to neće dozvoliti.

Vujčić je na svom fejsbuk profilu komentarisao sednicu NSRS na nedopustiv i nemoralan način, uz evidentan govor mržnje, navodi s eu saopštenju i dodaje da je na Vujčićevom profilu navedeno da je zaposlen u Ministarstv spoljnih poslova BiH.

(Tanjug)