Crvena poternica: Izdat nalog za hapšenje Donalda Trampa (foto)

Iran je izdao crvenu poternicu za predsednikom SAD Donaldom Trampom i za još više od 30 osoba zbog sumnje da su umešani u napad bespilotnom letelicom u Bagdadu u januaru ove godine, a u kojem je ubijen iranski general.

JUST IN: Iran has issued an arrest warrant for US President Trump for his role in the killing of Qassem Soleimani #Naijablogger. pic.twitter.com/rwzOIKSPuN

— Samuel Naijablogger (@Naijablogger) June 29, 2020