Čuveni londonski pokretni most Tauerbridž danas se zaglavio

Čuveni pokretni most Tauerbridž (Tower Bridge) ispod kojeg prolazi reka Temza u srcu Londona, danas se nakratko zaglavio, tako da se stvorila saobraćajna gužva.

Mehanizam visećeg pokretnog mosta iz 19. veka zaglavio se i nije uspelo spajanje mosta za drumski saobraćaj posle otvaranja za brodove i ostali rečni saobraćaj.

Londonska policija navela je na Tviteru nešto posle 17.00 da je most zatvoren za pešake i drumski saobraćaj pošto se radi na rešavanju problema sa mehanizmom mosta.

Sat vremena kasnije, policija je javila da je most ponovo u funkciji.

Most je dug 244 metra, a njegove dve kule su visoke 65 metara. Poznati most je izgradjen od 1886. do 1894. godine.

(Beta)

