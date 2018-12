Da li se upravo desio „jemenski Dejton?“ (video)

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš danas je izjavio da su se zaraćene strane u Jemenu, nakon nedelju dana mirovnih pregovora vođenih u Švedskoj, saglasile o uspostavljanju primirja u provinciji Hudaida i povlačenju snaga iz tog lučkog grada na Crvenom moru.

AP prenosi da je Gutereš zahvalio delegacijama iz Jemena na, kako je kazao, „važnom koraku“ i „pravom napretku ka budućim pregovorima za okončanje sukoba“ i dodao da je sledeća runda pregovora planirana za kraj meseca, prenosi Tanjug.

Brutalan četvorogodišnji građanski rat vode međunarodno priznata vlada Jemena koja uživa podršku koalicije koju predvodi Saudijska Arabija, protiv pobunjenika Huta koji uživaju podršku Irana, napominje američka agencija.

VIDEO: Rival sides in Yemen's civil war, the country's foreign minister Khaled al Yamani and rebel negotiator Mohammed Abdelsalam, shake hands after agreeing a ceasefire for the vital port of #Hodeida on the seventh day of UN-brokered peace talks in Sweden pic.twitter.com/SwwkigJOz8

— AFP news agency (@AFP) December 13, 2018