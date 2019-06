Da spustimo tenzije, da sačekamo da Venecijanska objavi

MINSK – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da bi bilo najbolje da Crna Gora i Srbija spuste tenzije, i dodao da će mišljenje o stavu Venecijanske komisije o crnogorskom zakonu o slobodi veroispovesti izneti kada on bude objavljen.

Vučić je, upitan da prokomentariše medijsku kampanju u Crnoj Gori protiv Srbije i Srba, kao i, prema vladi u Podgorici, pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, kazao da se kampanja vodi u Crnoj Gori protiv Srbije i Srba, a u Srbiji se vodi obrnuta kampanja.

„Najbolje je da stanemo i jedni i drugi. Voleo bih kada bi bilo moguće“, naglasio je Vučić.

On je dodao da mu je najsmešnije kada u medijima pročita da Srbija vodi kampanju protiv Crne Gore, a u njihovim medijima se objavljuje desetak strana o navodnoj stogodišnjoj srpskoj okupaciji Crne Gore.

Vezano za pozivanje ambasadora Srbije u Podgorici Zorana Bingulca u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, on je ocenio da se radi o meri za unutrašnju upotrebu.

« Pitao me je ministar Ivica Dačić da šalje notu. Zamolio sam ga da to ne radi. Mi ćemo to činiti kada bude bilo nešto stvarno, a ne zbog izjave nekih političara ili drugih. Mogli bi na dnevnom nivou da šaljemo 15 nota. Ali bolje je da spuštamo tenzije. To služi interesima srpskog naroda. Podizanje tenzija neće nikome da posluži da živi bolje ni u Pljevljima, Herceg Novom i drugim mestima. Treba da pomognemo našem narodu, a ne da mu odmažemo“, poručio je Vučić.

Što se Venecijanske komisije tiče rekao je da želi da sačeka zaključke.

„Volim da pročitam odluku Komisija pre nego što donosim zaključke“, naglasio je on.

(Tanjug)