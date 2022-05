Dacic: Punopravno clanstvo u EU glavni spoljnopoliticki cilj

KRIT 16. maja (Tanjug) – Punopravno članstvo u EU ostaje spoljnopolitički cilj broj jedan za Srbiju, poručio je danas predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić i naveo da su takvo opredeljenje potvrdili i nedavno održani izbori.

Dačić je, u obraćanju na sednici Komiteta za politička pitanja i demokratiju Saveta Evrope, kazao da su građani dali ubedljivu podršku političkim snagama koje rade na evropskim integracijama i koje ih imaju u samom vrhu svojih političkih i društvenih prioriteta.

„S obzirom na to da je u toku proces konstituisanja novog saziva našeg Parlamenta, kao i nove Vlade, ja sam uveren da ćemo odmah nakon tih procedura nastaviti sa još većom energijom nego do sada da radimo na našim obavezama koje proističu iz pretpristupnih pregovora“, rekao je Dačić.

Dodao je da se to, pre svega, odnosi na nastavak reformi čiji je cilj jačanje vladavine prava, zaštita temeljnih prava i sloboda, kao i integracionih procesa koji jačaju zajednički ekonomski i kulturni prostor.

Istakao je da se Srbija nalazi na drugoj polovini puta ka punopravnom članstvu u EU i da je otvorila 22 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja i izrazio nadu da će ih ove godine biti još.

Dačić je ocenio da ni Srbija ni EU ne mogu biti zadovoljni dinamikom tog procesa podsetivši da je perspektiva članstva Srbije u Uniji otvorena pre punih 19 godina, na solunskom samitu EU.

„To je veoma dugačak period, i sasvim je razumljivo da za sve to vreme kod naših građana postoje i kolebanja i nedoumice oko toga da li je ostvarenje ovog cilja ustvari realno. Kao što i u EU već duže postoji tzv. „zamor od proširenja”, tako i u Srbiji i u regionu Zapadnog Balkana postoji svojevrsni „zamor od pridruživanja” Uniji“, kazao je Dačić, stoji u saopštenju.

Naveo je da Srbija i ceo Zapadni Balkan zaslužuju da mnogo brže nego do sada budu valorizovane njihove želje i njihovi napori da se pridruže EU.

„Svi smo zabrinuti zbog krize usled oružane intervencije Rusije u Ukrajini, koja pored svih užasnih posledica po građane Ukrajine i čitavu Evropu, utiče i na dalje usporavanje integracije Zapadnog Balkana u EU“, rekao je Dačić.

Pozvao je Savet Evrope i sve njegove članice da još jače nego do sada podrže napore Srbije za evrointegraciju ističući da je to jedini način da se dođe do pune stabilnosti i prosperiteta regiona i svake države pojedinačno.

„Savet Evrope je i do sada bio naš veoma važan partner na tom putu i ja sam uveren da ćemo i dalje imati punu podršku naše zajedničke organizacije.

Naglasio je da je Srbija otvorena za sve programe i aktivnosti SE koji su usmereni ka što kvalitetnijim reformskim procesima i što bržem kretanju ka strateškom cilju, a to je članstvo u EU.

Dačić je kazao da je njegovo učešće na sednici Komiteta, koja se održava 16 i 17. maja u Hanji, još jedna potvrda privrženosti Srbije radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PŠE) i Komiteta, u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i vrednosti koje dele članice te pan-evropske organizacije.

Izrazio je zadovoljstvo što PŠE, kroz rad Komiteta za politička pitanja i demokratiju, razmatra pitanje evropske perspektive Zapadnog Balkana i nastoji da pronađe mehanizme i načine za podršku jasnoj perspektivi regiona, kao i da identifikuje oblasti u kojima Savet Evrope može da pomogne regionu na njegovom evropskom putu.

Dačić je podsetio da je Srbija početkom godine uspešno okončala proces promene Ustava u delu koji se tiče izbora sudija i tužilaca ističući da je to bio proces od kapitalne važnosti ne samo za usklađivanje pravosudnog sistema Srbije sa evropskim standardima, već i za jačanje vladavine prava uopšte.

„Naša Narodna skupština rukovodila je ovim kompleksnim procesom, onako kako nalaže i sam Ustav, i rezultat su nove ustavne odredbe koje posle 15 godina stvaraju uslove da pravosuđe bude samostalno i nezavisno od bilo kakvog političkog uticaja“, kazao je Dačić i zahvalio Venecijanskoj komisiji na saradnji i sugestijama u tom procesu.

(Tanjug)

