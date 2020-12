Dagestan: Pronađeno 272 mrtvih foka pored jezera

MAHAČKALA – Specijalne službe ruske riibolovne državne agencije u Dagestanu su pronašle tela 272 foke na obalama pored Kaspijskog jezera u periodu između 6. i 10. decembra, saopštila je pres služba agencije, a preneo TAS.

Još se istražuje uzrok smrti foka.

„Od 6. do 10. decembra pronašli smo 272 foke. Stručnjaci su pretražili oblast od Mahačkale do Sulaka (severno) i od Mahačkale do Samura (južno), izbrojali smo jednu po jednu. Nije isključeno da ima još nasukanih foka“, rekao je predstavnik ruske državne agencije, dodajući da je većina mrtvih foka nađeno između Mahačkale i ušća reke Sulak.

Istraga će se nastaviti kako bi se utvrdio razlog za veliki broj uginulih životinja, a trenutno Volga-Kaspijski odsek istražuje moguće uzroke.

Prvobitno, pres služba državne agencije za ribolov je kao mogući uzrok smrti navela eventualno prisustvo virusa ili bakterija zbog nepovoljnih uslova u jezeru.

Kaspijska foka je jedini sisar koji živi u Kaspijskom jezeru i proglašena je ugroženom vrstom 2008. godine.

(Tanjug)

