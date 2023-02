Damjanović: Vanrednih parlamentarnih izbora u CG neće biti u ovoj godini

PODGORICA – Crnogorski ministar finansija u tehničkom mandatu Aleksandar Damjanović izjavio je danas da se o zaduživanju, koje je predviđeno budžetom za ovu godinu, ponovo razgovara sa partnerskim bankama i najavio novi kreditni aranžman u februaru.

Damjanović u intervjuu za Glas Amerike nije isključio ni mogućnost aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, u slučaju pogoršanja tržišnih uslova, ali je istakao da se o tome trenutno ne razmišlja.

Na pitanje da li su vanredni parlamentarni izbori realnija opcija od rekonstrukcije postojeće vlade u ovom trenutku, on je kazao da vanredne parlamentarne izbore ne vidi tokom 2023. iz dva razloga.

„Prvo, imamo redovne predsedničke izbore koji se održavaju 19. marta, ako sam ja to dobro sabrao 2. aprila bi bio drugi krug, kada bi Crna Gora mogla da dobije novog predsednika“, istakao je Damjanović.

Prema njegovim rečima, predsedniku Đukanoviću mandat ističe 30. maja, nakon toga stupa na dužnost novi predsednik i jedini način da se dođe do vanrednih izbora je skraćenje mandata parlamentarne većine u skupštini, a on to ne vidi.

„I to je pitanje za partije parlamentarne većine. Iz moje komunikacije sa njima, mislim da se tu razmišlja pre svega da se eventualno dođe do rekonstrukcije“, naveo je Damjanović.

On je kazao da će ona svakako zavisiti od ishoda predsedničkih izbora i, čak i kada bi se ušlo u priču o skraćenju mandata parlamenta, u maju, junu, onda bi se ušlo u zonu da te neke eventualne vanredne izbore imamo tek na jesen, u oktobru, novembru.

„A ja ću samo podsetiti da je tada zakonom definisano sporovođenje popisa stanovništva u Crnoj Gori kao redovnog posla i koji se ne sme preklopiti, shodno smernicama EU, sa izbornim ciklusom“, dodao je Damjanović.

Prema njegovim rečima, ako bi neko hteo da ide na vanredne izbore na jesen onda bi taj neko morao da kaže da je protiv popisa, jer će onda popis da se eliminiše i pitanje je kada će ga biti, a to je Crnoj Gori neophodna statistička podloga i osnova da bi razvijala svoje politike koje faktički ne može da razvija jer nema pokazatelje.

Na pitanje da se pominje i druga opcija, a to je isticanje 90 dana od kako je Miodrag Lekić imenovan za mandatara, a da su pregovori o formiranju te vlade propali, Damjanović je rekao da postoje dve činjenice koje će se desiti.

„Taj istek 90 dana pada negde 22.- 23. marta, ako se računa od momenta kada je u parlamentu Lekić dobio mandat od predsednice parlamenta. I to će interesantno pasti između dva kruga predsedničkih izbora. Druga stvar naravno je da gospodin Lekić ima mandat da predloži vladu do tada, on može i da vrati mandat onome ko mu ga je dao i da se predloži neki drugi mandatar“, naglasio je on.

Prema njegovim rečima, postoji sijaset situacija, ako Crna Gora dobije Ustavni sud, jednog, dvoje, troje ili četvoro sudija koji će na kraju dati kvorum i mogućnost za rad i odlučivanje, taj Ustavni sud će imati prioritet da odluči makar o tri stvari.

„I to se očekuje od Ustavnog suda tokom marta meseca, svakako pre predsedničkih izbora. Jedna stvar je da se otkoči izborni proces u Podgorici i Pljevljima, tranzicija vlasti, da se odluči o izbornim žalbama. Druga stvar je da se odluči o zakonu o predsedniku, koji će takođe imati efekat ako se donese odluka da je on bio nezakonit u smislu nove procedure imenovanja mandatara i tako dalje. I treća stvar je da li je Milo Đukanović kao predsednik povredio Ustav“, naveo je Damjanović.

(Tanjug)

