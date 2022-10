Dan: Igumanu Danilu zabranjen povratak u Crnu Goru

PODGORICA – Igumanu Manastira u Dajbabama arhiumandritu Danilu (Išmatovu) zabranjen je ulazak u Crnu Goru i on je vraćen sa graničnog prelaza, piše portal podgoričkog Dana pozivajući se na nezvanična saznanja.

Prema istim saznanjima Dana, na listi crnogorskog MUP-a zabranjenih ulazaka u Crnu Goru je i protojerej stavrofor Velibor Džomić.

Nije, kažu, poznato zašto je Igumanu Danilu zabranjen ulazak u Crnu Goru, koju je napustio pre nekoliko dana, gde je sinoć hteo da se vrati, ali mu pogranična policija nije dozvolila.

Arhimandrit magistar Danilo (Išmatov) rođen je 7. maja 1962. godine u Iževsku (Rusija). Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Moskvi 1990. godine i na Pravoslavnom Univerzitetu Sv. Jovana Bogoslova u Moskvi 2004. godine, a magistrirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 2008. godine.

Zamonašen je u Danilovskom manastiru u Moskvi 1995. godine. Rukopoložen za jerođakona 1996. godine a za jeromonaha 1997. godine. Odlikovan zvanjem igumana Belogorskog manastira u Permu 1998. godine. Odlikovan je zvanjem arhimandrita od arhiepiskopa cetinjskog mitropolita crnogorsko-primorskog dr Amfilohija Radovića u Crkvi Svetog Đorđa u Podgorici 2014. godine.

Nakon upokojenja igumana Luke (Anića) postavljen je za starešinu Manastira Dajbabe 9. februara 2013.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova odobrena je lista sa nizom osoba kojima nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, a među njima je, piše portal Dana, i protojerej stavrofor dr Velibor Džomić.

Protojerej-stavrofor dr Velibor Džomić je bio dugogodišnji paroh podgorički, starješina Crkve Svetog Đorđa pod Goricom, Arhijerejski namesnik podgoričko-kolašinski i koordinator Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske. Sveti Arhijerejski Sabor SPC ga je dva puta imenovao za sekretara Komisije za reviziju Ustava Srpske Pravoslavne Crkve (2011-2021.g. i od 2021.g. do danas). Odlukom Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC je imenovan za člana Velikog crkvenog suda SPC (2015-2021.g.). Jedan je od najbližih dugogodišnjih saradnika blaženopočivšeg Mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.

Otac Velibor je do sada objavio je 13 knjiga od kojih su najpoznatije: ”Sekte, satanizam i lažni proroci”, ”Mučeništvo srpskog patrijarha Gavrila”, ”Ustaški zločini nad srpskim sveštenicima”, ”Golgota Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija”, ”Stradanje Srpske Crkve od komunista” (tri toma), ”Crnogorska” lažna crkva”, ”Srpska Crkva, Ljotić i ljotićevci”, ”Sveti Vladika Nikolaj i UDBA”, ”Crkva i država u Crnoj Gori”, ”Srpska Crkva i moderna državnost”. Priredio je zbornike ”Mitropolit Irinej – Rade neimar slobodnog Srpstva”, ”Crkva, država i kulturna dobra”, ”Iriney – Metropolitan of New Gracanica (1914-1999)”, ”Religija, politika, pravo”, ”Current ćallenges in realizing the freedom of religion in Montenegro”, ”Državno-crkveno pravo” i druge.

Učestvovao je na preko 50 naučnih skupova i okruglih stolova u zemlji i inostranstvu. Objavio je više od 70 naučnih radova u referentnim naučnim časopisima i zbornicima naučnih radova. U dnevnim i nedeljnim časopisima i novinama je objavio preko 1000 intervjua, autorskih tekstova, komentara, reagovanja, polemika i izjava. Učestvovao je u brojnim televizijskim emisijama i javnim debatama u Crnoj Gori, Srbiji i inostranstvu. Održao je veliki broj predavanja u brojnim državama Evrope, SAD i Kanadi.

(Tanjug)

