Dan: Intenzivni pregovori o formiranju vlade, veruju u dogovor

PODGORICA – Dva dana do isteka roka za formiranje nove crnogorske vlade parlamentarna većina ne odustaje da sakupi glasove 41 poslanika.

Kako podgorički Dan nezvanično saznaje iz pouzdanih izvora, konstituenti intenzivno pregovaraju i veruju da će doći do dogovora o formiranju nove vlade na čijem čelu bi bio aktuelni premijer Dritan Abazović.

Oni, navodi se, pokušavaju da nagovore Ujedinjenu Crnu Goru, to jest njenog lidera Gorana Danilovića, da promeni stav i ipak pristane na dogovor.

Takođe, moguće je, kažu, da će poslanik koji će, prema dogovoru albanskih nacionalnih stranaka, zameniti lidera Force Gencija Nimanbegua u Skupštini pristati na ovakvu rekonstrukciju.

Međutim, ostalo je još malo vremena za različite kombinatorike, piše Dan i dodaje da, ukoliko do dogovora ne dođe, otvara se put za naredni potez aktuelnog šefa države Mila Đukanovića.

On bi mogao raspustiti Skupštinu 16. marta, kada ističe rok za formiranje nove vlade. To bi značilo da se ide na vanredne parlamentarne izbore a prvi mogući termin za njihovo održavanje je 21. maj – Dan nezavisnosti Crne Gore.

Iz izvora bliskih Đukanoviću za Dan su kazali da još nisu sigurni koja će biti njegova odluka, posebno imajući u vidu da se u nedelju održavaju predsednički izbori.

„Ono što znamo jeste da će postupiti u skladu sa Ustavom i zakonima“, rekli su izvori iz DPS.

Lider Liberalne partije Andrija Popović kazao je za Dan da je teško predvideti šta će se događati u narednih nekoliko dana.

„Ne zna se hoće li doći do dogovora. Prema spornom zakonu o predsedniku, Đukanović bi trebalo da raspusti Skupštinu ukoliko ne dođe do dogovora do 16. marta, ali prema Ustavu je to mogao da uradi i ranije. Trebalo je da raspusti Skupštinu u decembru. Sramota je za svaku državu koja želi da bude demokratska da je već sedam meseci vodi smenjena vlada, koja se i ne obazire na to, već radi u punom kapacitetu. Oni su smenjeni sa više nego tropetinskom većinom“, rekao je Popović.

Prema njegovom mišljenju, parlamentarna većina iz 2020. godine će u ovih nekoliko dana izvesti neku političku vratolomiju da bi sačuvali fotelje.

“ Zabrinjavajuće je da Ustavni sud još uvek nije reagovao na zakon o predsedniku, iako rade već 15 dana. Ovaj akt može imati nesagledive loše posledice po crnogorsko društvo. Mislim da im je to morao biti prioritet. Neizvesno je šta će uraditi aktuelni predsjednik države, naročito zbog predsedničkih izbora. Neće mu biti lako da donese odluku, ako se steknu uslovi 16. marta. Verujem da njegovi pravni savetnici rade punom parom i da će doneti odluku u skladu sa Ustavom Crne Gore, jer je ova kriza postala neizdrživa. Nakon izbora se mora raspustiti Skupština i mora se ići na vanredne parlamentarne izbore“, smatra Popović.

Jedna od opcija bila je i da mandatar Miodrag Lekić formira izvršnu vlast, ali je GP URA protiv toga.

Portparol Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević kazao je za Dan da građani i građanke svedoče tragikomediji oko formiranja vlade.

„Uprkos usvajanju neustavnog zakona, mandatar u pokušaju, nekadašnji predsednik države u pokušaju, već mesecima pokušava da pronađe dovoljan broj poslanika, a da stvar bude još više tragikomična, pominje se rekonstrukcija vlade kojoj je izglasano nepoverenje i koja bez ikakvog legitimiteta vodi ovu državu. Zapravo, duže traje od kako joj je izglasano nepovjerenje nego što je ta vlada trajala ukupno. To najbolje govori o tome koliko su partije koje su izglasale nepoverenje spremne da svoje stavove menjaju u odnosu na uskopartijske interese“, rekao je Zirojević.

Prema njegovim rečima, najlekovitije bi bilo da se raspusti Skupština.

(Tanjug)

