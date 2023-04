Danas početak suđenja Tačiju, Veseljiju, Seljimiju i Krasnićiju

HAG – Suđenje bivšim čelnicima tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Kranisćiju treba da počne danas uvodnim rečima tužilaštva i odbrane, dve i po godine od njihovog hapšenja i dovođenja u haški pritvor u kojem se i dalje nalaze.

Specijalizovano tužilaštvo će danas izneti uvodnu reč, za šta mu je odobreno najviše pet sati, a zatim će uvodnu reč pročitati i zastupnik žrtava, koji na raspolaganju ima 45 minuta.

Nakon toga, svaki od četiri tima odbrane dobiće priliku da iznese uvodnu reč, što je zakazano za 4. april.

Uvodne reči zakazane su za 3, 4. i 5. april, sa početkom u 9.00 časova, a moći će da se iznesu na albanskom, srpskom i engleskom jeziku, objavljeno je na sajtu Specijalizovanih veća.

Sprecijalizovana veća Kosova saopštila su da je u postupku protiv nekadašnjeg predsednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija i ostalih čelnika OVK odobreno učešće 140 žrtava.

Što se tiče žrtava, sud u Hagu je odobrio učešće onima koje su dokazale da su pretrpele telesnu, duševnu ili materijalnu štetu kao direktnu posledicu krivičnog dela navedenog u potvrđenoj optužnici.

To se odnosi kako na osobe koje su pretrpele direktnu štetu, tako i na one kojima je šteta naneta indirektno, na primer, usled bliskog odnosa sa direktnom žrtvom, to jest osobom koja je, prema optužnici, ubijena ili povređena.

Pretresni panel je saopštio da će predstavljanje dokaza na suđenju, uključujući prve svedoke tužilaštva, početi 11. aprila.

Kako je precizirano u saopštenju, prvobitna optužnica protiv četvorice optuženih potvrđena je 26. oktobra 2020, a menjana je 3. septembra 2021, 29. aprila prošle godine i 30. septembra prošle godine, zatim je optužnica sa manje brisanog teksta podneta 27. februara i to je operativna optužnica u ovom predmetu.

“Četvorica optuženih terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka za zločine protiv čovečnosti: progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica”, navodi se u saopštenju.

Pored toga, svaki od optuženih tereti se i u četiri tačke za ratne zločine – protivzakonito i proizvoljno hapšenje i lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubistvo.

U optužnici se navodi da su ta krivična dela vršena najkasnije od marta 1998. godine pa sve do kraja septembra 1999. godine na brojnim mestima širom KiM, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji.

Prema optužnici, ta krivična dela OVK je počinila protiv stotina civila i lica koja nisu učestvovala u neprijateljstvima.

U optužnici se tvrdi da su Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići individualno krivično odgovorni na osnovu različitih vidova krivične odgovornosti za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo sistematskog napada širih razmera na civilno stanovništvo za koje se smatralo da ne podržava OVK.

(Tanjug)

