Danijel Frid: Kristofer Hil je ozbiljan igrač

VAŠINGTON – Američki diplomatski predstavnik sa dugogodišnjim stažom na Balkanu tokom devedesetih godina prošlog veka, Danijel Frid, opisao je budućeg ambasadora SAD u Beogradu Kristofera Hila kao „ozbiljnog igrača, eksperta za Balkan, ali i više od toga“.

Sagovornici Glasa Amerike uveravaju da se radi o, kako ga označavaju, velikom imenu u diplomatskim krugovima, koji je tokom dugogodišnje karijere itekako dobro znao šta radi.

„Diplomatska zvezda i veoma ozbiljna osoba. Dugo se znamo. Obavljao je funkciju u Beogradu početkom osamdesetih godina, tako da poznaje teren. To je dobra stvar, zato što nedavno, iznenadno podizanje tenzija između Kosova i Srbije, sugeriše da bi situacija mogla da postane loša“, rekao je za Glas Amerike Frid, sada viši saradnik u nevladinom Atlantskom savetu i penzionisani diplomata sa dugogodišnjim iskustvom.

Hil, čija nominacija treba da bude potvrđena u Kongresu, tokom karijere je obavljao i funkciju pomoćnika državnog sekretara za istočnoazijska i pacifička pitanja.

Predvodio je američku delegaciju tokom pregovora sa predstavnicima Severne Koreje o nuklearnom razoružavanju 2003. godine.

„Radio je u Poljskoj, Južnoj Koreji i Iraku, gde su Sjedinjene države u to vreme imale verovatno najveću ambasadu na svetu. Hil je direktno povezan sa predsednikom DŽozefom Bajdenom i državnim sekretarom Entonijem Blinkenom. Verovatno mu je lakši pristup do njih, za razliku od drugih ambasadora. Mislim da to šalje signal da su Amerikanci zainteresovani za postizanje pravih rešenja za Kosovo i Bosnu i Hercegovinu“, istakao je Danijel Server, profesor na vašingtonskom Univerzitetu Džons Hopkins.

Frid navodi da „ne šaljete izvanredne ljude u mesta za koja niste zainteresovani“.

„To je signal da smo veoma svesni rizika na Zapadnom Balkanu. Ne mogu da kažem da se time signalizira namera da se pokrene neki novi proces, ali znači da smo diplomatski spremni da to shvatimo ozbiljno“, ocenio je Frid.

Na pitanje da li Hilova dominacija ukazuje na novi pristup rešavanju pitanja na Balkanu, Frid kaže da, šta god SAD žele da uradi na Balkanu, „Srbija je deo toga – na ispravnoj ili pogrešnoj strani“.

„Radije bih da bude na ispravnoj, mada nije važno šta ja želim. To zavisi od Srbije i imati uticajnog diplomatu tamo znači da će biti poznato da ozbiljno shvatamo stvari. Najbolji scenario bi bio da se Srbija priseti svojih nekadašnjih evropskih aspiracija. Srbija koja pomaže da se pitanja na Balkanu reše, a ne da bude agent Moskve ili nacionalizma – i da pogoršava stvari. Takva Srbija može da promeni istoriju regiona“, kazao je Frid.

(Tanjug)

