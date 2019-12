Devojčica ubijena, dvoje tinejdžera ranjeno u pucnjavi (foto, video)

Jedna 13-godišnja devojčica je ubijena, a dvoje tinejdžera ranjeno u pucnjavi u tržnom centru u Severnoj Karolini, saopštila je danas policija.

Pucnjava se dogodila u predgrađu Šarlota, Konkordu, dodaje se u saopštenju, preneo je AP.

Dva dečaka su zadobila povrede koje nisu opasne po život, a devojčica je preminula na licu mesta, navela je policija putem Tvitera.

Police say a 13-year-old girl died in tonight’s shooting at the Dave & Buster’s located in the Concord Mills mall. Two teens under the age of 16 were shot and rushed to the hospital. pic.twitter.com/MhnmpEpj60

— Estephany Escobar (@EstephanyNews) December 29, 2019