Devojku napao fudbaler Dinama, policija istražuje

ZAGREB – Osječanka Iva Bošnjak objavila je na svojim nalozima na društvenim mrežama da ju je sinoć u Zagrebu pretukao fudbaler zagrebačkog „Dinama“ Ijaji Atimven.

Bošnjakova objašnjava da se incident dogodio nešto posle 23:00 u stanu tog nigerijskog fudbalera, u zagrebačkom naselju Remetinec.

Ona kaže da ju je Atimven gušio i tukao.

„Došao je malo pre 23:00 časa sa prijateljem u stan, ja sam mu otvorila vrata. Pričao je šta izvodiš – već je došao ljut. On je bio sa prijateljem u dnevnom boravku, a ja sam otišla u sobu. Nakon pola sata, prijatelj je napustio stan, a on je došao u krevet i legao pored mene. Upitala sam ga zašto ne možemo da rešimo tu priču, a on je nakon dva minuta ustao i počeo da bude agresivan“, navodi Bošnjakova.

Ona dodaje da je Atimven bacao njene stvari dok ga je molila da prestane.

„Tada sam ga uhvatila za ruku, a on me je bacio na krevet i počeo da me guši. Jednom rukom me je držao, a drugom gušio. Prestravila sam se, shvatila sam da mi je život u opasnosti“, izjavila je Bošnjak za hrvatski „Indeks“, dodajući da je Atimven nastavio da je tuče čak i kada je uspela da se izvuče iz kreveta.

Kada je krenula da izlazi iz sobe, kako kaže, Atimven ju je gurnuo, pa je ona pala i udarila glavom u pod. Potom je fudbaler Dinama, objašnjava Bošnjak, počeo da je vuče za noge, šutira i da je naziva kurvom.

Uspela je da nazove policiju pre nego što je napustila stan, dok je Atimven vikao da ona „ne zna ko je on“, da je on igrač Dinama i da mu ne mogu ništa, prenosi „Indeks“.

Bošnjak dodaje da su joj se u međuvremenu javile i druge devojke koje su posvedočile o ponašanju nigerijskog fudbalera.

Zagrebačka policija potvrdila je danas da prikuplja informacije o navodnom slučaju nasilja koji je prijavila Bošnjak.

„Znamo za događaj i prikupljamo informacije“, rečeno je HINA-i u zagrebačkoj policiji.

Atimven je, kako prenosi HINA, policiji rekao da je ona sama bacala svoje stvari i da je on nije ni takao.

Bošnjak je u razgovoru sa hrvatskim sajtom „Indeks“ rekla da povrede koje ima po telu nisu dovoljno teške, te da policija ne može mnogo da uradi, ali da je najbolja opcija da ona započne privatnu tužbu.

Fudbalski klub Dinamo nije odgovorio na zahteve za komentar „Indeksa“ i agencije HINA.

(Tanjug)