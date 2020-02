Direktor SZO apeluje na razmenu podataka o koronvirusu

ŽENEVA – Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus pozvao je sve ministre zdravlja da hitno unaprede razmenu podataka o koronavirusu i najavio da će poslati tim međunarodnih eksperata u Kinu da rade sa tamošnjim kolegama.

„Šaljemo maske, rukavice, respiratore i skoro 18.000 zaštitnih odela za više od 20 država kojim je neophodna podrška“, rekao je Tedros na sednici Izvršnog odbora SZO u Ženevi.

Podsetivši da su do sada 22 zemlje preduzele trgovinske mere ili mere u vezi sa putovanjima zbog koronavirusa, on je rekao da bi to trebalo da bude kratkotrajno, srazmerno rizicima po javno zdravlje i redovno razmatrano.

„Takve restrikcije mogu da imaju efekat pojačavanja straha i stigme, a da daju malo dobrobiti“, upozorio je Tedros.

Do sada je u Kini potvrđeno 20.000 slučajeva kroonavirusa, dok ih je u još 24 zemlje 176.

