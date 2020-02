Divljak: Hrvatska zaustavlja zapošljavanje diplomaca iz RS

ZAGREB – Hrvatska ministarka nauke i obrazovanje Blaženka Divljak izjavila je da Republika Srpska odbija da proverava diplome na zahtev Hrvatske, zbog čega će, kako kaže, biti zaustavljeno svako zapošljavanje u hrvatskom školstvu osoba sa diplomama koje potiču iz RS.

„Da je jedna, bila bi previše, a 50 je puno previše“, rekla je sinoć Divljak za televiziju N1 Zagreb.

U ministarstvima postoji procedura obavezne provere diploma, a Divjak smatra da bi isto trebalo uvesti svugde – od javnih organa i preduzeća do svih ostalih.

„U početku je to mukotrpan proces. Nisam ni mogla slutiti pee godinu dana da će biti toliko problema. Od same tromosti sistema da se to pokrene, neki direktori nisu to sproveli na vreme, tražili su izgovore. U manjini su, ali ipak ih je stotinjak koji su mislili da to ne treba učiniti“, rekla je hrvatska ministarka.

Ona je navela da od 1.300 direktora škola, njih stotinu još nije prošlo proveru diploma, kaže Divjak.

Divljak je napomenula da je do sada pronađeno 49 neverodostojnih isprava.

„Proces još uvijek traje. Osamdeset odsto sistema je provereno“, rekla je hrvatska ministarka.

