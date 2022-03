Dmitro Kuleba: U narednim danima efekti razgovora sa Blinkenom

U obraćanju novinarima, Kuleba je rekao da je razočaravajuće to što NATO odbija da sprovede zonu zabrane letova iznad Ukrajine, i naglasio da će to dovesti do još žrtava među civilima.

Blinken i Kuleba sastali su se danas na granici Ukrajine sa Poljskom, kako bi razgovarali o naporima Zapada da podrži Ukrajinu i izoluje Rusiju, u nadi da će se tako okončati rat koji treje već 10 dana, navodi Rojters.

Foto Olivier Douliery, Pool Photo via AP

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.