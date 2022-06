DNR: Suđenje vojnicima iz „Azova“ može biti održano pre kraja leta

Lider samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin izjavio je danas da suđenje ukrajinskim vojnicima iz nacionalnog bataljona „Azov“ može biti održano pre kraja leta i dodao da proces ne može da se odlaže.

„Mislim da ćemo to definitivno sprovesti do kraja leta, to ne vredi da se odlaže. Nemamo pravo da odugovlačimo situaciju“, rekao je Pušilin, prenosi agencija RIA Novosti.

(Tanjug)

