Domovinski pokret protiv nagrade Miljenku Smoji

SPLIT – Podružnica Domovinskog pokreta u Splitu oštro je protiv nagrade dodeljene posthumno novinaru i književniku Miljenku Smoji, za kojeg tvrde da je bio zagovornik Slobodana Miloševića.

Smatraju da su Smojina postignuća svakako zaslužila životnu nagradu, ali u Kragujevcu 1991., ne i u Splitu 2021.

Na posleđoj sednici Gradskog veća Splita uoči lokalnih izbora Hrvatskoj, glasovima HDZ-a odlučeno da se Smoji posthumno dodeli nagrada za Životno delo.

Smatraju da je reč o skandaloznoj odluci i navode:

„Slobodno možemo reći da su splitski gradski odbornici juče opalili šamar svim žrtvama u Domovinkom ratu, hrvatskoj kulturi i tradiciji, ali i hrvatskom identitetu grada pod Marjanom“, navodi se u saopštenju tog pokreta, preneo je portal Dalmacija danas.

Tvrde da je Smoje sve to prezirao iz dna duše, kao i da to nije skrivao sve do svoje smrti, na čemu mu, kažu, treba čestitati jer je ostao dosleldan.

„Isto tako nekretninsko – koncesijska koalicija HDZ-a i Keruma zaslužuje prezir svakog stanovnika ovog grada“, piše u saopštenju splitske podružnice Domovinsog pokreta Miroslava Škore.

(Tanjug)

