Drama: Mis Afrike umalo izgorela na ceremoniji proglašenja pobede! (video)

Dramatičan trenutak obeležio je finale takmičenja za mis Afrike. Naime, u momentu kada je mis Konga Dorkas Kasinde trebalo da preuzme krunu, njenu periku je zahvatio plamen od pirotehničkih sredstava.

Afričkoj lepotici je čestitala pobednica prošlogodišnjeg takmičenja Gaseangve Balopi iz Bocvane kada je varnica upala u njenu kosu i zapalila je. Usledili su užasnuti krici svih prisutnih, jer je delovalo da bi devojka mogla da izgori.

Pukim slučajem, ona nije pretrpela povrede.

​Kao pobednica takmičenja, osvojila je 35.000 dolara i sportski automobil.

A message from the new #MissAfrica2018Calabar Queen👑! She's fine guys. Happy for her new chapter in life. pic.twitter.com/BQeb93m2mV

— Miss Africa (@MissAfrica_2018) December 28, 2018